Wiener Börse zu Mittag leichter: FACC, Frequentis und Agrana gesucht
Autor:
Christian Drastil
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01.07.2026, 1346 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 14:21 liegt der ATX mit -0.62 Prozent im Minus bei 6424 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.61% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +4.26% auf 18.83 Euro, dahinter Frequentis mit +3.15% auf 62.2 Euro und Agrana mit +1.27% auf 11.95 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24992 ( -0.02%, Ultimo 2025: 24490, 2.07% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +4.18% auf 1031.9 Euro, dahinter Airbus Group mit +1.84% auf 198.11 Euro und SAP mit +1.77% auf 136.37 Euro.
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- Unser Volumensrobot sagt: AT&S, Frequentis, Telekom Austria
- Nachlese: Auftakt Treasury-Juli SLG Treasury Gerald Walek, Paul Trummer
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- Österreich-Depots: Stärker
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Philipp Pölzl: https://audio-cd.at/page/podcast/8773
Franz Schellhorn: https://audio-cd.at/page/podcast/8758
Wiener Börse Party #1189: ATX startet schwächer ins 2. Halbjahr, Andritz feiert in der Wiener Börse, Erste Group heuer schon +10 Mrd.
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