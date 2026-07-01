» Wiener Börse zu Mittag leichter: FACC, Frequentis und Agrana gesucht

01.07.2026, 1346 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 14:21 liegt der ATX mit -0.62 Prozent im Minus bei 6424 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.61% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +4.26% auf 18.83 Euro, dahinter Frequentis mit +3.15% auf 62.2 Euro und Agrana mit +1.27% auf 11.95 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24992 ( -0.02%, Ultimo 2025: 24490, 2.07% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +4.18% auf 1031.9 Euro, dahinter Airbus Group mit +1.84% auf 198.11 Euro und SAP mit +1.77% auf 136.37 Euro.

- PIR-News: Agrana, Addiko, AT&S, Andritz, Asta Energy, Strabag, Emerald Horizon, cyan, direct market plus, Personalia bei Erste und RBI, Award für Frequentis

- Unser Volumensrobot sagt: AT&S, Frequentis, Telekom Austria

- Nachlese: Auftakt Treasury-Juli SLG Treasury Gerald Walek, Paul Trummer

- Börsegeschichte 1.7.: Semperit

- Österreich-Depots: Stärker

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.30% vs. last #gabb, +7.52% ytd, +130.90% seit Start 2013

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Franz Schellhorn: https://audio-cd.at/page/podcast/8758

(01.07.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1189: ATX startet schwächer ins 2. Halbjahr, Andritz feiert in der Wiener Börse, Erste Group heuer schon +10 Mrd.

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:AT&S, Frequentis, Telekom Austria, Semperit, Amag, EuroTeleSites AG, Rosgix, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Flughafen Wien, Gurktaler AG VZ, Marinomed Biotech, Rath AG, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, UBM, Bayer, Siemens Energy, Allianz, Fresenius Medical Care, Hannover Rück, BASF, BMW, Brenntag, Volkswagen Vz., HeidelbergCement, Deutsche Telekom, DAIMLER TRUCK HLD..., Infineon, Siemens.

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