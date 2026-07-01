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Wiener Börse zu Mittag leichter: FACC, Frequentis und Agrana gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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01.07.2026, 1346 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 14:21 liegt der ATX mit -0.62 Prozent im Minus bei 6424 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.61% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +4.26% auf 18.83 Euro, dahinter Frequentis mit +3.15% auf 62.2 Euro und Agrana mit +1.27% auf 11.95 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24992 ( -0.02%, Ultimo 2025: 24490, 2.07% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +4.18% auf 1031.9 Euro, dahinter Airbus Group mit +1.84% auf 198.11 Euro und SAP mit +1.77% auf 136.37 Euro.

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- Unser Volumensrobot sagt: AT&S, Frequentis, Telekom Austria
- Nachlese: Auftakt Treasury-Juli SLG Treasury Gerald Walek, Paul Trummer
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Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

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Harald Suekar: https://audio-cd.at/page/podcast/8788
Philipp Pölzl: https://audio-cd.at/page/podcast/8773
Franz Schellhorn: https://audio-cd.at/page/podcast/8758


(01.07.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1189: ATX startet schwächer ins 2. Halbjahr, Andritz feiert in der Wiener Börse, Erste Group heuer schon +10 Mrd.




 

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