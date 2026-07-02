Börsegeschichte 2.7.: Karl-Heinz Grasser, EVN, Mayr-Melnhof, voestalpine, Palfinger (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

02.07.2026, 926 Zeichen

Geburtstage:

02.01.1969: Karl-Heinz Grasser: Bundesminister f?r Finanzen a.D.; Ex-MIP-Manager 21000 Tage



under MA200:

02.07.2012: EVN: Am längsten unter MA200: 363 Tage (endete am: 02.07.2012) zum Kalender

02.07.2025: Mayr-Melnhof: Am längsten unter MA200: 810 Tage (endete am: 02.07.2025) zum Kalender



Negative Serie in Tagen:

02.07.2018: voestalpine: Längste negative Serie: 14 Tage (endete am 02.07.2018) zum Kalender



Gleichbleibende Serie in Tagen:

02.07.2003: Palfinger: Längste gleichbleibende Serie: 3 Tage (endete am 02.07.2003)

Bisher gab es an einem 2. Juli 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 02.07. beträgt -0,02%. Der beste 02.07. fand im Jahr 2012 mit 1,94% statt, der schlechteste 02.07. im Jahr 2002 mit -2,44%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 02.07. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.07.)

(02.07.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1190: ATX fester, ATX-Beobachtungsliste bestätigt Danger für SBO, Andritz-Blue-Chip-Facts, vor Österreich - Spanien ...

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, Frequentis, Polytec Group, Semperit, EuroTeleSites AG, Amag, Rosgix, Bawag, Agrana, Mayr-Melnhof, Uniqa, CA Immo, OMV, Stadlauer Malzfabrik AG, Zumtobel, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, RHI Magnesita, Telekom Austria, UBM, DAX, Deutsche Bank, Bayer, Rheinmetall, Vonovia SE, Hannover Rück, Münchener Rück, Deutsche Boerse, MTU Aero Engines, Zalando.

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