Börsegeschichte 2.7.: Karl-Heinz Grasser, EVN, Mayr-Melnhof, voestalpine, Palfinger (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
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02.07.2026, 926 Zeichen
Geburtstage:
02.01.1969: Karl-Heinz Grasser: Bundesminister f?r Finanzen a.D.; Ex-MIP-Manager 21000 Tage
under MA200:
02.07.2012: EVN: Am längsten unter MA200: 363 Tage (endete am: 02.07.2012) zum Kalender
02.07.2025: Mayr-Melnhof: Am längsten unter MA200: 810 Tage (endete am: 02.07.2025) zum Kalender
Negative Serie in Tagen:
02.07.2018: voestalpine: Längste negative Serie: 14 Tage (endete am 02.07.2018) zum Kalender
Gleichbleibende Serie in Tagen:
02.07.2003: Palfinger: Längste gleichbleibende Serie: 3 Tage (endete am 02.07.2003)
Bisher gab es an einem 2. Juli 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 02.07. beträgt -0,02%. Der beste 02.07. fand im Jahr 2012 mit 1,94% statt, der schlechteste 02.07. im Jahr 2002 mit -2,44%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 02.07. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.07.)
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