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Treasury-Transformation bei der Bauer AG: Wie ein Traditionskonzern seine Finanzen zentralisiert (Podcast)

02.07.2026, 1080 Zeichen
Im Rahmen der Treasury & Finance Convention 2026 von SLG Treasury in Salzburg sprach Host Christian Drastil im #tfckompakt-Podcast mit Barbara Jakob, verantwortlich für Middle- und Backoffice im Konzern-Treasury der Bauer AG, über die tiefgreifende Neuausrichtung der Treasury-Strukturen eines internationalen Baukonzerns. Was passiert, wenn ein dezentral organisiertes Traditionsunternehmen erkennt, dass es den Überblick über seine eigenen Bankkonten, Währungsrisiken und Liquiditätsströme verloren hat? Barbara Jakob beschreibt in diesem Gespräch einen mehrjährigen Transformationsprozess, der weit über technische Umstellungen hinausgeht – und der vor allem eines erfordert: den Respekt vor gewachsenen Strukturen bei gleichzeitiger Konsequenz im Veränderungsprozess. Vom Bankschalter über Siemens ins Konzern-Treasury Barbara Jakobs Karriereweg liest sich wie ein Lehrstück für den klassischen Einstieg in die Treasury-Welt. Nach einer Bankausbildung in Frankfurt...

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(02.07.2026)

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