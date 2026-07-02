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Von der Politik zur Finanzbranche: Eva Landrichtinger über Österreichs Banken, Regulierung und den Kapitalmarkt (Podcast)

02.07.2026, 1079 Zeichen
In der Episode S25/13 von „Börsepeople im Podcast" begrüßt Host Christian Drastil mit Eva Landrichtinger die Geschäftsführerin der Bundessparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich – eine Gesprächspartnerin, die nach mehr als sieben Jahren in politischen Kabinetten nun die Interessen des österreichischen Finanzsektors vertritt. Österreichs Banken und Versicherungen haben im ersten Halbjahr an der Wiener Börse eine starke Performance geliefert und maßgeblich zur positiven Entwicklung des ATX beigetragen. Doch hinter den Kursen steckt eine Branche, die sich zwischen europäischer Regulierungsflut, digitaler Transformation und dem Wunsch nach regionaler Verankerung bewegt. Eva Landrichtinger gibt im Gespräch Einblicke in ihre Arbeit als Interessenvertreterin, ihre politische Vergangenheit und ihre Vision für den österreichischen Finanzplatz. Vom Juridikum über politische Kabinette zur Wirtschaftskammer Eva Landrichtinger,...

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(02.07.2026)

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