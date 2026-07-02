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Wiener Börse zu Mittag fester: CPI Europe, Verbund und Erste Group gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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02.07.2026, 1358 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:18 liegt der ATX mit +0.87 Prozent im Plus bei 6442 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.95% ytd). Topperformer der PIR-Group sind CPI Europe AG mit +1.56% auf 15.64 Euro, dahinter Verbund mit +1.51% auf 55.625 Euro und Erste Group mit +1.21% auf 117 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25279 (+0.95%, Ultimo 2025: 24490, 2.25% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +5.88% auf 51.88 Euro, dahinter Deutsche Bank mit +5.51% auf 31.385 Euro und Vonovia SE mit +5.13% auf 22.435 Euro.

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(02.07.2026)

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