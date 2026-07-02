Wiener Börse zu Mittag fester: CPI Europe, Verbund und Erste Group gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
02.07.2026, 1358 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 13:18 liegt der ATX mit +0.87 Prozent im Plus bei 6442 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.95% ytd). Topperformer der PIR-Group sind CPI Europe AG mit +1.56% auf 15.64 Euro, dahinter Verbund mit +1.51% auf 55.625 Euro und Erste Group mit +1.21% auf 117 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25279 (+0.95%, Ultimo 2025: 24490, 2.25% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +5.88% auf 51.88 Euro, dahinter Deutsche Bank mit +5.51% auf 31.385 Euro und Vonovia SE mit +5.13% auf 22.435 Euro.
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Wiener Börse Party #1190: ATX fester, ATX-Beobachtungsliste bestätigt Danger für SBO, Andritz-Blue-Chip-Facts, vor Österreich - Spanien ...
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