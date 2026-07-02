Wiener Börse zu Mittag fester: CPI Europe, Verbund und Erste Group gesucht

02.07.2026, 1358 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:18 liegt der ATX mit +0.87 Prozent im Plus bei 6442 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.95% ytd). Topperformer der PIR-Group sind CPI Europe AG mit +1.56% auf 15.64 Euro, dahinter Verbund mit +1.51% auf 55.625 Euro und Erste Group mit +1.21% auf 117 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25279 (+0.95%, Ultimo 2025: 24490, 2.25% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +5.88% auf 51.88 Euro, dahinter Deutsche Bank mit +5.51% auf 31.385 Euro und Vonovia SE mit +5.13% auf 22.435 Euro.

- PIR-News: Raiffeisen Top-Picks, Andritz-Jubiläum, neue Technologie am Flughafen, Erste finanziert

- #gabb Jobradar: Bajaj Mobility, Flughafen Wien, wikifolio

- Nachlese: Barbara Jakob #tfc26, Eva Landrichtinger, Peter Brezinschek

- Börsegeschichte 2.7.: Karl-Heinz Grasser, EVN, Mayr-Melnhof, voestalpine, Palfinger

- Börse Social Depot Trading Kommentar

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.04% vs. last #gabb, +7.47% ytd, +130.80% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Eva Landrichtinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8868

Florian Wagner: https://audio-cd.at/page/podcast/8841

Christian Vollmuth: https://audio-cd.at/page/podcast/8830

Harald Suekar: https://audio-cd.at/page/podcast/8788

Philipp Pölzl: https://audio-cd.at/page/podcast/8773

(02.07.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1190: ATX fester, ATX-Beobachtungsliste bestätigt Danger für SBO, Andritz-Blue-Chip-Facts, vor Österreich - Spanien ...

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:AT&S, Frequentis, Polytec Group, Semperit, EuroTeleSites AG, Amag, Rosgix, Bawag, Agrana, Mayr-Melnhof, Uniqa, CA Immo, OMV, Stadlauer Malzfabrik AG, Zumtobel, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, RHI Magnesita, Telekom Austria, UBM, DAX, Deutsche Bank, Bayer, Rheinmetall, Vonovia SE, Hannover Rück, Münchener Rück, Deutsche Boerse, MTU Aero Engines, Zalando.

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