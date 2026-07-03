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ATX klettert auf 6442 Punkte – SBO muss um ATX-Platz zittern, Palfinger auch (Podcast)

03.07.2026, 833 Zeichen
Die Wiener Börse Party #1190 vom 2. Juli 2026 bringt gute Nachrichten für den heimischen Aktienmarkt: Der ATX legt zum Mittag um 0,7 Prozent zu und steht bei 6442 Punkten. Host Christian Drastil ordnet in seinem täglichen Podcast die wichtigsten Entwicklungen an der Wiener Börse ein – von starken Einzelwerten über Umsatzzahlen bis hin zu Änderungen in der ATX-Beobachtungsliste, die für die SBO unangenehm ausfallen. ATX und DAX mit fester Tendenz Der Wiener Leitindex ATX zeigt sich am Donnerstag klar im Plus. Zum Mittag notiert er bei 6442 Punkten, ein Anstieg um 0,7 Prozent. Innerhalb der Private Investor Relations Group sticht die CPI Property mit einem Plus von 2,1 Prozent hervor, gefolgt vom Verbund mit 1,5 Prozent und der Erste...

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(03.07.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1190: ATX fester, ATX-Beobachtungsliste bestätigt Danger für SBO, Andritz-Blue-Chip-Facts, vor Österreich - Spanien ...




 

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