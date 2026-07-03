PIR-News: Strabag kauft Hochhaus, Auftrag für Andritz, HJ-Statistik der Wiener Börse (Christine Petzwinkler)

03.07.2026, 3590 Zeichen

Strabag hat über ihre Unternehmenseinheit Strabag Hold Estate das Bürohochhaus „Olivia Star“ in Danzig erworben, wie das Deal Magazin berichtet. „Olivia Star“ ist das höchste Gebäude des Olivia-Centre-Komplexes sowie die größte Büroimmobilie im Ballungsraum der Dreistadt Danzig-Gdynia-Sopot. Der Turm erstreckt sich über 35 Stockwerke auf eine Höhe von 180 Metern und verfügt über rund 40.000 m² moderne Bürofläche. Die Transaktion wurde als Share Deal abgewickelt, wobei Tonsa Commercial als Verkäufer fungierte. Das Gebäude ist mit einer Vermietungsquote von rund 98 Prozent nahezu vollständig ausgelastet und dient führenden internationalen Unternehmen wie Nordea Bank und PwC als Standort.

Strabag ( Akt. Indikation: 90,60 /90,80, 2,60%)

Andritz wurde von Hafslund, einem der größten Stromerzeuger Norwegens, mit der Sanierung und Modernisierung des Wasserkraftwerks Strandfossen am Fluss Glomma beauftragt. Der Auftrag hat einen Wert im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, wie Andritz mitteilt. Durch die Modernisierung wird die Lebensdauer des Kraftwerks verlängert und seine installierte Gesamtleistung um mehr als 25 Prozent gesteigert, was die Versorgung mit flexiblem und zuverlässigem Strom aus erneuerbaren Energien stärkt und die Netzstabilität in Norwegen unterstützt. Das Kraftwerk erzeugt derzeit jährlich 154 GWh Strom, was dem Bedarf von rund 10.000 norwegischen Haushalten entspricht. Nach der Modernisierung wird die jährliche Stromerzeugung voraussichtlich auf 168,5 GWh steigen, genug, um rund 1.000 zusätzliche Haushalte zu versorgen.

Andritz ( Akt. Indikation: 74,40 /74,60, 0,27%)

Im 1. Halbjahr 2026 beliefen sich die Aktienumsätze an der Wiener Börse auf 53,39 Mrd. Euro (1. HJ 2025: 36,94 Mrd. Euro). Der österreichische Leitindex ATX inklusive Dividenden legte seit Jahresbeginn um 24,86 Prozent zu. Das aktuelle Allzeithoch erreichte der ATX inkl. Dividenden am 22. Juni 2026 mit 16.547,21 Punkten (ATX ohne Dividenden: 6.594,82 Punkte). Im Zeitraum der letzten 25 Jahre verbuchte der heimische Leitindex eine annualisierte Durchschnittsrendite von 10,14 Prozent und übertraf damit zahlreiche internationale Indizes wie den DAX (5,83 Prozent), MSCI Total Return (8,65 Prozent) oder Euro Stoxx (1,61 Prozent). Die Marktkapitalisierung aller an der Wiener Börse notierten inländischen Aktien belief sich per 30. Juni auf 209,86 Mrd. Euro. „Österreichische Aktien stehen international für solide Geschäftsmodelle, attraktive Dividenden und eine starke Verankerung in der Wachstumsregion Zentral- und Osteuropa. Die neuen Höchststände des österreichischen Aktienmarktes zeigen, dass diese Investmentstory auch in einem volatilen Umfeld trägt. Eine ähnliche Dynamik braucht es nun bei Anreizen für die private Vorsorge. Österreich gerät hier im Vergleich mit anderen europäischen Ländern zunehmend ins Hintertreffen“, sagt Wiener Börse-CEO Christoph Boschan. Der heimische Börsenplatz verzeichnete zudem drei neue Listings: Emerald Horizon AG im standard market, FIT Group AG im direct market plus und K2G Holding AG im direct market. Der direct market plus wurde kürzlich als EU KMU-Wachstumsmarkt registriert, um den Kapitalmarktzugang für Wachstumsunternehmen sowie kleine und mittlere Gesellschaften weiter zu erleichtern. Weiterhin stark entwickelte sich das Anleihen-Segment: Per Ende Juni wurden 21.425 Primärlistings (+76 Prozent vs. 2025) verbucht und damit erneut ein Rekordwert erreicht.

ATX ( Akt. Indikation: 6543,73 /6543,73, 0,72%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.07.)

(03.07.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1191: ATX schliesst bei sehr niedrigem Volumen knapp unter High, der DAX ist auf High, AT&S wieder über 200

Akt. Indikation: 75.70 / 76.40

Uhrzeit: 13:04:24

Veränderung zu letztem SK: 1.40%

Letzter SK: 75.00 ( 0.94%)

Akt. Indikation: 6565.65 / 6565.65

Uhrzeit:

Veränderung zu letztem SK: -0.00%

Letzter SK: 6565.92 ( 1.06%)

Akt. Indikation: 91.10 / 91.40

Uhrzeit: 13:04:24

Veränderung zu letztem SK: -0.27%

Letzter SK: 91.50 ( 3.51%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Polytec Group, AT&S, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Semperit, Amag, Rosgix, Agrana, Mayr-Melnhof, Uniqa, Frequentis, EVN, Lenzing, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Marinomed Biotech, Palfinger, Porr, SBO, Strabag, voestalpine, FACC, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Deutsche Boerse, MTU Aero Engines, Zalando, Airbus Group.

Random Partner Zertifikate Forum Austria

Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1191: ATX schliesst bei sehr niedrigem Volumen knapp...

» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 3.7.: Semperit (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Peter Brezinschek (audio cd.at)

» PIR-News: Strabag kauft Hochhaus, Auftrag für Andritz, HJ-Statistik der ...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Palfinger, AT&S und Strabag gesucht

» ATX-Trends: Andritz, Zumtobel, OMV ...

» ATX klettert auf 6442 Punkte – SBO muss um ATX-Platz zittern, Palfinger ...

» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)

» Treasury-Transformation bei der Bauer AG: Wie ein Traditionskonzern sein...