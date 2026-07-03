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Wiener Börse zu Mittag fester: Palfinger, AT&S und Strabag gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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03.07.2026, 1233 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:27 liegt der ATX mit +0.72 Prozent im Plus bei 6544 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.86% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +4.13% auf 32.8 Euro, dahinter AT&S mit +4.01% auf 197.2 Euro und Strabag mit +2.60% auf 90.7 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25669 (+0.34%, Ultimo 2025: 24490, 4.45% ytd). Topperformer DAX sind E.ON mit +3.78% auf 19.065 Euro, dahinter Siemens mit +2.03% auf 282.525 Euro und GEA Group mit +1.78% auf 62.95 Euro.

- PIR-News: Strabag kauft Hochhaus, Auftrag für Andritz, HJ-Statistik der Wiener Börse
- Unser Volumensradar sagt: AT&S, Frequentis, Polytec auffällig
- Nachlese: Peter Brezinschek
- Börsegeschichte 3.7.: Semperit
- Österreich-Depots: Weekend-Bilanz
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.61% vs. last #gabb, +8.12% ytd, +132.20% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

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Harald Suekar: https://audio-cd.at/page/podcast/8788
Philipp Pölzl: https://audio-cd.at/page/podcast/8773


(03.07.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1191: ATX schliesst bei sehr niedrigem Volumen knapp unter High, der DAX ist auf High, AT&S wieder über 200




 

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    Autor: Christian Drastil

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