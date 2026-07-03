Wiener Börse zu Mittag fester: Palfinger, AT&S und Strabag gesucht
Autor:
Christian Drastil
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03.07.2026, 1233 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:27 liegt der ATX mit +0.72 Prozent im Plus bei 6544 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.86% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +4.13% auf 32.8 Euro, dahinter AT&S mit +4.01% auf 197.2 Euro und Strabag mit +2.60% auf 90.7 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25669 (+0.34%, Ultimo 2025: 24490, 4.45% ytd). Topperformer DAX sind E.ON mit +3.78% auf 19.065 Euro, dahinter Siemens mit +2.03% auf 282.525 Euro und GEA Group mit +1.78% auf 62.95 Euro.
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- Unser Volumensradar sagt: AT&S, Frequentis, Polytec auffällig
- Nachlese: Peter Brezinschek
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- Österreich-Depots: Weekend-Bilanz
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Philipp Pölzl: https://audio-cd.at/page/podcast/8773
Wiener Börse Party #1191: ATX schliesst bei sehr niedrigem Volumen knapp unter High, der DAX ist auf High, AT&S wieder über 200
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