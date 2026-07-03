» Wiener Börse zu Mittag fester: Palfinger, AT&S und Strabag gesucht

03.07.2026, 1233 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:27 liegt der ATX mit +0.72 Prozent im Plus bei 6544 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.86% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +4.13% auf 32.8 Euro, dahinter AT&S mit +4.01% auf 197.2 Euro und Strabag mit +2.60% auf 90.7 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25669 (+0.34%, Ultimo 2025: 24490, 4.45% ytd). Topperformer DAX sind E.ON mit +3.78% auf 19.065 Euro, dahinter Siemens mit +2.03% auf 282.525 Euro und GEA Group mit +1.78% auf 62.95 Euro.

- PIR-News: Strabag kauft Hochhaus, Auftrag für Andritz, HJ-Statistik der Wiener Börse

- Unser Volumensradar sagt: AT&S, Frequentis, Polytec auffällig

- Nachlese: Peter Brezinschek

- Börsegeschichte 3.7.: Semperit

- Österreich-Depots: Weekend-Bilanz

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.61% vs. last #gabb, +8.12% ytd, +132.20% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

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(03.07.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1191: ATX schliesst bei sehr niedrigem Volumen knapp unter High, der DAX ist auf High, AT&S wieder über 200

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Polytec Group, AT&S, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Semperit, Amag, Rosgix, Agrana, Mayr-Melnhof, Uniqa, Frequentis, EVN, Lenzing, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Marinomed Biotech, Palfinger, Porr, SBO, Strabag, voestalpine, FACC, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Deutsche Boerse, MTU Aero Engines, Zalando, Airbus Group.

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