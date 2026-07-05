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ATX knapp unter Rekordhoch, DAX markiert zweites Allzeithoch in Folge – Emerald-Horizon-Debüt sorgt für Aufsehen (Podcast)

05.07.2026, 931 Zeichen
In der Wiener Börse Party Folge #1191 vom Freitag, den 3. Juli 2026, resümiert Host Christian Drastil einen Handelstag, an dem der ATX nur knapp unter seinem Rekordhoch schloss, während der DAX bereits zum zweiten Mal in Folge ein neues Allzeithoch markierte – begleitet von auffällig niedrigen Umsätzen im österreichischen Leitindex. Emerald Horizon läutet die Opening Bell Den Auftakt der Sendung bildet ein Blick auf ein besonders erfolgreiches Börsendebüt: Anna Sattler, Executive Assistant bei Emerald Horizon, durfte die Opening Bell für den Freitag läuten. Grund zur Freude gibt es reichlich, denn die erste Börsewoche des Unternehmens verlief bemerkenswert: Vom Referenzpreis von 67 Euro aus stieg die Aktie innerhalb einer Woche auf einen Schlusskurs von 94,1 Euro – eine deutliche Kursbewegung...

Weiterlesen: ATX knapp unter Rekordhoch, DAX markiert zweites Allzeithoch in Folge – Emerald-Horizon-Debüt sorgt für Aufsehen


(05.07.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1191: ATX schliesst bei sehr niedrigem Volumen knapp unter High, der DAX ist auf High, AT&S wieder über 200




 

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    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    05.07.2026, 931 Zeichen
    In der Wiener Börse Party Folge #1191 vom Freitag, den 3. Juli 2026, resümiert Host Christian Drastil einen Handelstag, an dem der ATX nur knapp unter seinem Rekordhoch schloss, während der DAX bereits zum zweiten Mal in Folge ein neues Allzeithoch markierte – begleitet von auffällig niedrigen Umsätzen im österreichischen Leitindex. Emerald Horizon läutet die Opening Bell Den Auftakt der Sendung bildet ein Blick auf ein besonders erfolgreiches Börsendebüt: Anna Sattler, Executive Assistant bei Emerald Horizon, durfte die Opening Bell für den Freitag läuten. Grund zur Freude gibt es reichlich, denn die erste Börsewoche des Unternehmens verlief bemerkenswert: Vom Referenzpreis von 67 Euro aus stieg die Aktie innerhalb einer Woche auf einen Schlusskurs von 94,1 Euro – eine deutliche Kursbewegung...

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