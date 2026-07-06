ATX rutscht ab: Handelsvolumina fallen auf Jahrestief, während FACC und Palfinger um ATX-Rang kämpfen (Podcast)
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06.07.2026, 937 Zeichen
Die Wiener Börse Party Folge #1192 vom 6. Juli 2026 bringt es auf den Punkt: Der ATX zeigt sich schwächer, und die Handelsvolumina haben mit dem vergangenen Freitag den bisher niedrigsten Stand des Jahres erreicht. Christian Drastil ordnet in der aktuellen Episode die wichtigsten Marktbewegungen, Unternehmensmeldungen und Studienergebnisse aus Österreich ein. ATX schwächer bei geringen Umsätzen Der österreichische Leitindex notiert zum Mittag rund ein Prozent im Minus bei etwa 6.500 Punkten. Zu den Gewinnern des Tages zählen FACC mit einem Plus von 2 Prozent, Palfinger mit 1 Prozent sowie Uniqa mit einem leichten Zuwachs. Bemerkenswert ist jedoch die Entwicklung der Handelsvolumina: Am vergangenen Freitag, dem 3. Juli, wurden lediglich 212 Millionen Euro umgesetzt – der bisher geringste Tageswert im laufenden...
Weiterlesen: ATX rutscht ab: Handelsvolumina fallen auf Jahrestief, während FACC und Palfinger um ATX-Rang kämpfen
Wiener Börse Party #1192: ATX schwächer, die Volumina auf Jahreslow, FACC und Palfinger im Duett, EY lobt Ö-Versicherer
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