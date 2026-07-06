SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ATX rutscht ab: Handelsvolumina fallen auf Jahrestief, während FACC und Palfinger um ATX-Rang kämpfen (Podcast)

06.07.2026, 937 Zeichen
Die Wiener Börse Party Folge #1192 vom 6. Juli 2026 bringt es auf den Punkt: Der ATX zeigt sich schwächer, und die Handelsvolumina haben mit dem vergangenen Freitag den bisher niedrigsten Stand des Jahres erreicht. Christian Drastil ordnet in der aktuellen Episode die wichtigsten Marktbewegungen, Unternehmensmeldungen und Studienergebnisse aus Österreich ein. ATX schwächer bei geringen Umsätzen Der österreichische Leitindex notiert zum Mittag rund ein Prozent im Minus bei etwa 6.500 Punkten. Zu den Gewinnern des Tages zählen FACC mit einem Plus von 2 Prozent, Palfinger mit 1 Prozent sowie Uniqa mit einem leichten Zuwachs. Bemerkenswert ist jedoch die Entwicklung der Handelsvolumina: Am vergangenen Freitag, dem 3. Juli, wurden lediglich 212 Millionen Euro umgesetzt – der bisher geringste Tageswert im laufenden...

Weiterlesen: ATX rutscht ab: Handelsvolumina fallen auf Jahrestief, während FACC und Palfinger um ATX-Rang kämpfen


(06.07.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1192: ATX schwächer, die Volumina auf Jahreslow, FACC und Palfinger im Duett, EY lobt Ö-Versicherer




 

Bildnachweis

1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

Aktien auf dem Radar:Polytec Group, AT&S, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Semperit, Amag, Rosgix, Agrana, Mayr-Melnhof, Uniqa, Frequentis, EVN, Lenzing, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Marinomed Biotech, Palfinger, Porr, SBO, Strabag, voestalpine, FACC, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Deutsche Boerse, MTU Aero Engines, Zalando, Airbus Group.

Random Partner

Vienna International Airport
Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 6.7.: FACC, RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Niklas Thannhäuser #tfc26, David Aichinger Liverpool, Anna Sat...

» ATX rutscht ab: Handelsvolumina fallen auf Jahrestief, während FACC und ...

» Wiener Börse Party #1192: ATX schwächer, die Volumina auf Jahreslow, FAC...

» PIR-News zu Palfinger, Andritz, Österreichische Post, A1 Telekom Austria...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag leichter: FACC, Palfinger, Uniqa gesucht

» Legacy-Software und Künstliche Intelligenz: Wie Unternehmen 35 Jahre IT-...

» ATX-Trends: Palfinger, Porr, Strabag, AT&S, DO & CO ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Aiyaphorm Erfahrungen 2026: Einschätzung zur KI-Trading-Plattform
Legacy Bitfundex Erfahrungen 2026: Praxis-Einschätzung
Österreichische Post-Tochter entwickelt digitale Uniform-Lösung für Austrian Airlines
Wiener Börse zu Mittag leichter: FACC, Palfinger, Uniqa gesucht
DAX-Frühmover: Infineon, Hochtief, Rheinmetall, Siemens Energy, Continental, SAP, adidas, Airbus Group, Siemens Healthineers und RWE
ATX TR-Frühmover: AT&S, Lenzing, SBO, Andritz, Palfinger, Uniqa, OMV, EVN, Porr und Erste Group




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Erste Group(1), voestalpine(1), Rosenbauer(1)
    Star der Stunde: AT&S 2.57%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -1.18%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: FACC(1), VIG(1), DO&CO(1)
    Star der Stunde: Frequentis 3.11%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -0.63%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: AT&S(2), CA Immo(1), Österreichische Post(1)
    Star der Stunde: AT&S 0.53%, Rutsch der Stunde: Palfinger -1.05%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Lenzing(4), Verbund(2), voestalpine(1)
    Star der Stunde: EuroTeleSites AG 0.68%, Rutsch der Stunde: FACC -1.23%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: AT&S(2), Porr(1), OMV(1)
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Maximale Zwischenwoche mit starkem Sandro Kopp, man darf auch auf die Fussball-WM schauen

    Woche 24 ist zwischen French Open und Wimbledon, aber die Fussball-WM ist losgegangen. Im gemischten Ranking WTA und ATP bleiben vier Frauen auf 1-4. win2day-Player der Woche ist Sandro Kopp.
    ...

    Books josefchladek.com

    Keizo Kitajima
    USSR 1991
    2012
    Little Big Man

    Dimitri Bogachuk
    Atlantic
    2025
    form.

    Joan van der Keuken
    Wij zijn 17
    1955
    C.A.J. van Dishoeck

    Mellen Burns
    Skimpies
    2024
    burns books

    Stephen Gill
    The Pillar
    2019
    Nobody



    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    06.07.2026, 937 Zeichen
    Die Wiener Börse Party Folge #1192 vom 6. Juli 2026 bringt es auf den Punkt: Der ATX zeigt sich schwächer, und die Handelsvolumina haben mit dem vergangenen Freitag den bisher niedrigsten Stand des Jahres erreicht. Christian Drastil ordnet in der aktuellen Episode die wichtigsten Marktbewegungen, Unternehmensmeldungen und Studienergebnisse aus Österreich ein. ATX schwächer bei geringen Umsätzen Der österreichische Leitindex notiert zum Mittag rund ein Prozent im Minus bei etwa 6.500 Punkten. Zu den Gewinnern des Tages zählen FACC mit einem Plus von 2 Prozent, Palfinger mit 1 Prozent sowie Uniqa mit einem leichten Zuwachs. Bemerkenswert ist jedoch die Entwicklung der Handelsvolumina: Am vergangenen Freitag, dem 3. Juli, wurden lediglich 212 Millionen Euro umgesetzt – der bisher geringste Tageswert im laufenden...

    Weiterlesen: ATX rutscht ab: Handelsvolumina fallen auf Jahrestief, während FACC und Palfinger um ATX-Rang kämpfen


    (06.07.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1192: ATX schwächer, die Volumina auf Jahreslow, FACC und Palfinger im Duett, EY lobt Ö-Versicherer




     

    Bildnachweis

    1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    Aktien auf dem Radar:Polytec Group, AT&S, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Semperit, Amag, Rosgix, Agrana, Mayr-Melnhof, Uniqa, Frequentis, EVN, Lenzing, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Marinomed Biotech, Palfinger, Porr, SBO, Strabag, voestalpine, FACC, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Deutsche Boerse, MTU Aero Engines, Zalando, Airbus Group.

    Random Partner

    Vienna International Airport
    Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 6.7.: FACC, RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Niklas Thannhäuser #tfc26, David Aichinger Liverpool, Anna Sat...

    » ATX rutscht ab: Handelsvolumina fallen auf Jahrestief, während FACC und ...

    » Wiener Börse Party #1192: ATX schwächer, die Volumina auf Jahreslow, FAC...

    » PIR-News zu Palfinger, Andritz, Österreichische Post, A1 Telekom Austria...

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse zu Mittag leichter: FACC, Palfinger, Uniqa gesucht

    » Legacy-Software und Künstliche Intelligenz: Wie Unternehmen 35 Jahre IT-...

    » ATX-Trends: Palfinger, Porr, Strabag, AT&S, DO & CO ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Aiyaphorm Erfahrungen 2026: Einschätzung zur KI-Trading-Plattform
    Legacy Bitfundex Erfahrungen 2026: Praxis-Einschätzung
    Österreichische Post-Tochter entwickelt digitale Uniform-Lösung für Austrian Airlines
    Wiener Börse zu Mittag leichter: FACC, Palfinger, Uniqa gesucht
    DAX-Frühmover: Infineon, Hochtief, Rheinmetall, Siemens Energy, Continental, SAP, adidas, Airbus Group, Siemens Healthineers und RWE
    ATX TR-Frühmover: AT&S, Lenzing, SBO, Andritz, Palfinger, Uniqa, OMV, EVN, Porr und Erste Group




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Erste Group(1), voestalpine(1), Rosenbauer(1)
      Star der Stunde: AT&S 2.57%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -1.18%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: FACC(1), VIG(1), DO&CO(1)
      Star der Stunde: Frequentis 3.11%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -0.63%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: AT&S(2), CA Immo(1), Österreichische Post(1)
      Star der Stunde: AT&S 0.53%, Rutsch der Stunde: Palfinger -1.05%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Lenzing(4), Verbund(2), voestalpine(1)
      Star der Stunde: EuroTeleSites AG 0.68%, Rutsch der Stunde: FACC -1.23%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: AT&S(2), Porr(1), OMV(1)
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Maximale Zwischenwoche mit starkem Sandro Kopp, man darf auch auf die Fussball-WM schauen

      Woche 24 ist zwischen French Open und Wimbledon, aber die Fussball-WM ist losgegangen. Im gemischten Ranking WTA und ATP bleiben vier Frauen auf 1-4. win2day-Player der Woche ist Sandro Kopp.
      ...

      Books josefchladek.com

      Fritz Kühn
      Kompositionen in Schwarz und Weiß
      1959
      F. Bruckmann

      Dimitri Bogachuk
      Atlantic
      2025
      form.

      Larry Clark
      Tulsa (first edition)
      1971
      Lustrum Press

      Ola Rindal
      Stains & Ashes
      2025
      Poursuite

      Ryuji Miyamoto
      Kobe 1995 After the Earthquake
      1995
      Telescope

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de