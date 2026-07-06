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Legacy-Software und Künstliche Intelligenz: Wie Unternehmen 35 Jahre IT-Wissen zukunftsfähig machen (Podcast)

06.07.2026, 967 Zeichen
In der Podcast-Folge "Treasury & Finance Convention Podcast: Niklas Thannhäuser (Timetoact Group Österreich) bei der #tfc26 #tfckompakt" spricht Host Christian Drastil mit Niklas Thannhäuser, Senior Client Account Manager bei der Timetoact Group Österreich, über ein Thema, das viele etablierte Unternehmen umtreibt: den Umgang mit jahrzehntealter IT-Infrastruktur im Zeitalter künstlicher Intelligenz. Das Gespräch fand am Rande der vierten Treasury and Finance Convention in Salzburg statt. Vom Handball zum Vertrieb: Der berufliche Werdegang Bevor es um IT und KI geht, gewährt Thannhäuser Einblicke in seinen persönlichen Werdegang. Rund 15 Jahre lang spielte er Handball auf verschiedenen Stationen, unter anderem nahm er als junger Spieler am Handball Europacup in Sizilien teil – ein Erlebnis, das er zu den zehn schönsten Momenten seines Lebens...

Weiterlesen: Legacy-Software und Künstliche Intelligenz: Wie Unternehmen 35 Jahre IT-Wissen zukunftsfähig machen


(06.07.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Treasury & Finance Convention Podcast: Niklas Thannhäuser (Timetoact Group Österreich) bei der #tfc26 #tfckompakt




 

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