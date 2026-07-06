» Wiener Börse zu Mittag leichter: FACC, Palfinger, Uniqa gesucht

06.07.2026, 1338 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:48 liegt der ATX mit -0.95 Prozent im Minus bei 6504 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.11% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +2.15% auf 19.45 Euro, dahinter Palfinger mit +1.91% auf 33.425 Euro und Uniqa mit +0.83% auf 18.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25836 (+0.22%, Ultimo 2025: 24490, 5.26% ytd). Topperformer DAX sind Scout24 mit +2.88% auf 75.1 Euro, dahinter Deutsche Boerse mit +1.92% auf 254.6 Euro und SAP mit +1.89% auf 142.28 Euro.

- PIR-News zu Palfinger, Andritz, Österreichische Post, A1 Telekom Austria, Versicherungen, Top-Brands Erste, RBI, Verbund ...

- #gabb Volumensradar: Polytec, AT&S

- Nachlese: Niklas Thannhäuser #tfc26, David Aichinger Liverpool, Anna Sattler

- Kapital wird teurer (Wolfgang Matejka)

- Börsegeschichte 6.7.: FACC, RBI

- Österreich-Depots: Etwas fester

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.26% vs. last #gabb, +8.40% ytd, +132.80% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Eva Landrichtinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8868

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Philipp Pölzl: https://audio-cd.at/page/podcast/8773

(06.07.2026)

BSN Podcasts

Treasury & Finance Convention Podcast: Niklas Thannhäuser (Timetoact Group Österreich) bei der #tfc26 #tfckompakt

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Polytec Group, AT&S, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Semperit, Amag, Rosgix, Agrana, Mayr-Melnhof, Uniqa, Frequentis, EVN, Lenzing, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Marinomed Biotech, Palfinger, Porr, SBO, Strabag, voestalpine, FACC, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Deutsche Boerse, MTU Aero Engines, Zalando, Airbus Group.

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