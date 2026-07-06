Wiener Börse zu Mittag leichter: FACC, Palfinger, Uniqa gesucht
Autor:
Christian Drastil
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06.07.2026, 1338 Zeichen
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Um 11:48 liegt der ATX mit -0.95 Prozent im Minus bei 6504 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.11% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +2.15% auf 19.45 Euro, dahinter Palfinger mit +1.91% auf 33.425 Euro und Uniqa mit +0.83% auf 18.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25836 (+0.22%, Ultimo 2025: 24490, 5.26% ytd). Topperformer DAX sind Scout24 mit +2.88% auf 75.1 Euro, dahinter Deutsche Boerse mit +1.92% auf 254.6 Euro und SAP mit +1.89% auf 142.28 Euro.
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- #gabb Volumensradar: Polytec, AT&S
- Nachlese: Niklas Thannhäuser #tfc26, David Aichinger Liverpool, Anna Sattler
- Kapital wird teurer (Wolfgang Matejka)
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- Österreich-Depots: Etwas fester
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.26% vs. last #gabb, +8.40% ytd, +132.80% seit Start 2013
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Treasury & Finance Convention Podcast: Niklas Thannhäuser (Timetoact Group Österreich) bei der #tfc26 #tfckompakt
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2025
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Wundergarten der Natur. Neue Bilddokumente schöner Pflanzenformen
1932
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