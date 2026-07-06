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Wiener Börse zu Mittag leichter: FACC, Palfinger, Uniqa gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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06.07.2026, 1338 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:48 liegt der ATX mit -0.95 Prozent im Minus bei 6504 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.11% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +2.15% auf 19.45 Euro, dahinter Palfinger mit +1.91% auf 33.425 Euro und Uniqa mit +0.83% auf 18.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25836 (+0.22%, Ultimo 2025: 24490, 5.26% ytd). Topperformer DAX sind Scout24 mit +2.88% auf 75.1 Euro, dahinter Deutsche Boerse mit +1.92% auf 254.6 Euro und SAP mit +1.89% auf 142.28 Euro.

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(06.07.2026)

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    Autor: Christian Drastil

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