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ATX auf hohem Niveau, aber mit schwächerer Performance – Sommerloch bei den Umsätzen macht sich bemerkbar (Podcast)

07.07.2026, 953 Zeichen
Die Wiener Börse Party #1193 vom Dienstag, den 7. Juli 2026, zeichnet ein differenziertes Bild vom heimischen Aktienmarkt: Der ATX zeigt zwar eine schwächere Performance, bewegt sich dabei aber auf einem hohen Niveau – ähnlich verhält es sich mit den Handelsvolumina. Moderator Christian Drastil führt durch die aktuellen Marktdaten, Unternehmensnachrichten und die laufende Übernahmesituation rund um die RBI. Marktlage: ATX schwächer, DAX im Minus Die Opening Bell des Tages läutete Manuela Wenger aus Oberösterreich, die beruflich als Wertschätzerin auftritt und dabei auch die starke Performance oberösterreichischer Unternehmen an der Wiener Börse hervorhob. Die Episoden werden von der Deutschen Börse Xetra präsentiert, die mit ihrem neuen Xetra Retail Service einen Handel von 8 bis 22 Uhr ermöglicht – eine Handelszeit, die...

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(07.07.2026)

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