Börsegeschichte 7.7.: Willi Cernko, Zumtobel (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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07.07.1956: Willibald Cernko (BA-CA)
Negative Serie in Tagen:
07.07.2008: Zumtobel: Längste negative Serie: 9 Tage (endete am 07.07.2008)
Bisher gab es an einem 7. Juli 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 07.07. beträgt 0,28%. Der beste 07.07. fand im Jahr 2008 mit 2,46%statt, der schlechteste 07.07. im Jahr 2015 mit -1,82%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 07.07. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.07.)
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