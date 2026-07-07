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Börsegeschichte 7.7.: Willi Cernko, Zumtobel (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

07.07.2026, 543 Zeichen

Geburtstage:
07.07.1956: Willibald Cernko (BA-CA)

Negative Serie in Tagen:
07.07.2008: Zumtobel: Längste negative Serie: 9 Tage (endete am 07.07.2008)

Bisher gab es an einem 7. Juli 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 07.07. beträgt 0,28%. Der beste 07.07. fand im Jahr 2008 mit 2,46%statt, der schlechteste 07.07. im Jahr 2015 mit -1,82%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 07.07. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.07.)


(07.07.2026)

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    Autor: Börse Geschichte

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