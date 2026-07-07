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Real-Money-Depot bei DADAT: Wie ein Zertifikate-Portfolio von 20.000 auf über 23.000 Euro wuchs ... und die Probleme dabei (Podcast)

07.07.2026, 1008 Zeichen
In der Podcast-Folge "Zertifikate Party Österreich: Das Real-Money-Depot bei dad.at ist 15 Prozent nach Spesen im Plus, aber ... (inkl. Wunsch an die Branche)" zieht Christian Drastil, Host von Audio-CD und Beirat des Zertifikate Forum Austria, ein Zwischenfazit zu seinem öffentlichen Zertifikate-Depot. Das Ergebnis: Aus einem Startkapital von 20.000 Euro sind nach Spesen 23.075,59 Euro geworden – ein Plus von rund 15 Prozent. Ein Depot als Demo für Zertifikate Drastil betreibt seit mehr als zehn Jahren das Wikifolio "Stockpicking Österreich", das gemäß Prospekt ausschließlich Long-Positionen in österreichischen Aktien erlaubt. 2025 kam als Ergänzung ein neues Instrument hinzu: ein öffentliches Real-Money-Zertifikate-Depot bei DADAT. Dieses Depot verfolgt einen anderen Ansatz als das Wikifolio. Es soll, so Drastil, "eher Seitwärtsrendite als weitere absolute...

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