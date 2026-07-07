Real-Money-Depot bei DADAT: Wie ein Zertifikate-Portfolio von 20.000 auf über 23.000 Euro wuchs ... und die Probleme dabei (Podcast)
Autor:
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
httsp://audio-cd.at
>> Website
07.07.2026, 1008 Zeichen
In der Podcast-Folge "Zertifikate Party Österreich: Das Real-Money-Depot bei dad.at ist 15 Prozent nach Spesen im Plus, aber ... (inkl. Wunsch an die Branche)" zieht Christian Drastil, Host von Audio-CD und Beirat des Zertifikate Forum Austria, ein Zwischenfazit zu seinem öffentlichen Zertifikate-Depot. Das Ergebnis: Aus einem Startkapital von 20.000 Euro sind nach Spesen 23.075,59 Euro geworden – ein Plus von rund 15 Prozent. Ein Depot als Demo für Zertifikate Drastil betreibt seit mehr als zehn Jahren das Wikifolio "Stockpicking Österreich", das gemäß Prospekt ausschließlich Long-Positionen in österreichischen Aktien erlaubt. 2025 kam als Ergänzung ein neues Instrument hinzu: ein öffentliches Real-Money-Zertifikate-Depot bei DADAT. Dieses Depot verfolgt einen anderen Ansatz als das Wikifolio. Es soll, so Drastil, "eher Seitwärtsrendite als weitere absolute...
Weiterlesen: Real-Money-Depot bei DADAT: Wie ein Zertifikate-Portfolio von 20.000 auf über 23.000 Euro wuchs ... und die Probleme dabei
Treasury & Finance Convention Podcast: Oliver Astl-Lipusz (SLG Treasury) bei der #tfc26 #tfckompakt
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, AT&S, Polytec Group, Amag, Austriacard Holdings AG, Semperit, Bajaj Mobility AG, Fabasoft, EuroTeleSites AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Josef Manner & Comp. AG, Porr, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM.
Random Partner
REPLOID Group AG
Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Knapp unter Rekord (Depot Kommentar)
» Real-Money-Depot bei DADAT: Wie ein Zertifikate-Portfolio von 20.000 auf...
» Börsegeschichte 7.7.: Willi Cernko, Zumtobel (Börse Geschichte) (BörseGe...
» Nachlese: Thomas Rybnicek (audio cd.at)
» PIR-News: RBI/Addiko, Andritz, neue Initiative von VIG, A1, Erste Bank ....
» ATX auf hohem Niveau, aber mit schwächerer Performance – Sommerloch bei ...
» Wiener Börse Party #1193: ATX schwächer, Semperit und Bajaj Mobility ges...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Semperit, Bajaj Mobility und Telekom Au...
» ATX-Trends: Palfinger, AT&S, OMV, EVN ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Zsolt Janos, Niklas Thannhäuser, Krypt...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX büßt am Dienstag 1,18 Prozent ein
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Heid steigt mehr a...
- Wie Heid AG, FACC, Frequentis, Josef Manner & Com...
- Wie AT&S, Porr, DO&CO, Verbund, Österreichische P...
- Österreich-Depots: Knapp unter Rekord (Depot Komm...
- Real-Money-Depot bei DADAT: Wie ein Zertifikate-P...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1185: ATX etwas fester, Big Austrian IPO Day, der Jubilar Andritz geht in die Champions League mit Do&Co
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Bertien van Manen
Let's Sit Down Before We Go
2011
MACK
Joan van der Keuken
Wij zijn 17
1955
C.A.J. van Dishoeck
Larry Clark
Tulsa (first edition)
1971
Lustrum Press
Yusuf Sevinçli
Oculus
2018
Galerist & Galerie Filles du Calvaire
Karl Blossfeldt
Wundergarten der Natur. Neue Bilddokumente schöner Pflanzenformen
1932
Verlag für Kunstwissenschaft
07.07.2026, 1008 Zeichen
In der Podcast-Folge "Zertifikate Party Österreich: Das Real-Money-Depot bei dad.at ist 15 Prozent nach Spesen im Plus, aber ... (inkl. Wunsch an die Branche)" zieht Christian Drastil, Host von Audio-CD und Beirat des Zertifikate Forum Austria, ein Zwischenfazit zu seinem öffentlichen Zertifikate-Depot. Das Ergebnis: Aus einem Startkapital von 20.000 Euro sind nach Spesen 23.075,59 Euro geworden – ein Plus von rund 15 Prozent. Ein Depot als Demo für Zertifikate Drastil betreibt seit mehr als zehn Jahren das Wikifolio "Stockpicking Österreich", das gemäß Prospekt ausschließlich Long-Positionen in österreichischen Aktien erlaubt. 2025 kam als Ergänzung ein neues Instrument hinzu: ein öffentliches Real-Money-Zertifikate-Depot bei DADAT. Dieses Depot verfolgt einen anderen Ansatz als das Wikifolio. Es soll, so Drastil, "eher Seitwärtsrendite als weitere absolute...
Weiterlesen: Real-Money-Depot bei DADAT: Wie ein Zertifikate-Portfolio von 20.000 auf über 23.000 Euro wuchs ... und die Probleme dabei
Treasury & Finance Convention Podcast: Oliver Astl-Lipusz (SLG Treasury) bei der #tfc26 #tfckompakt
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, AT&S, Polytec Group, Amag, Austriacard Holdings AG, Semperit, Bajaj Mobility AG, Fabasoft, EuroTeleSites AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Josef Manner & Comp. AG, Porr, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM.
Random Partner
REPLOID Group AG
Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Knapp unter Rekord (Depot Kommentar)
» Real-Money-Depot bei DADAT: Wie ein Zertifikate-Portfolio von 20.000 auf...
» Börsegeschichte 7.7.: Willi Cernko, Zumtobel (Börse Geschichte) (BörseGe...
» Nachlese: Thomas Rybnicek (audio cd.at)
» PIR-News: RBI/Addiko, Andritz, neue Initiative von VIG, A1, Erste Bank ....
» ATX auf hohem Niveau, aber mit schwächerer Performance – Sommerloch bei ...
» Wiener Börse Party #1193: ATX schwächer, Semperit und Bajaj Mobility ges...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Semperit, Bajaj Mobility und Telekom Au...
» ATX-Trends: Palfinger, AT&S, OMV, EVN ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Zsolt Janos, Niklas Thannhäuser, Krypt...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX büßt am Dienstag 1,18 Prozent ein
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Heid steigt mehr a...
- Wie Heid AG, FACC, Frequentis, Josef Manner & Com...
- Wie AT&S, Porr, DO&CO, Verbund, Österreichische P...
- Österreich-Depots: Knapp unter Rekord (Depot Komm...
- Real-Money-Depot bei DADAT: Wie ein Zertifikate-P...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1185: ATX etwas fester, Big Austrian IPO Day, der Jubilar Andritz geht in die Champions League mit Do&Co
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Ola Rindal
Stains & Ashes
2025
Poursuite
Machiel Botman
Heartbeat
1994
Volute
Dimitri Bogachuk
Atlantic
2025
form.
Fabrizio Strada
Strada
2025
89books