Wiener Börse zu Mittag leichter: Semperit, Bajaj Mobility und Telekom Austria gesucht
Autor:
Christian Drastil
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07.07.2026, 1292 Zeichen
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Um 12:06 liegt der ATX mit -0.59 Prozent im Minus bei 6527 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.54% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Semperit mit +2.75% auf 14.95 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +2.12% auf 20.2 Euro und Telekom Austria mit +1.24% auf 9.82 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25694 ( -0.48%, Ultimo 2025: 24490, 5.42% ytd). Topperformer DAX sind Beiersdorf mit +2.93% auf 77.86 Euro, dahinter Münchener Rück mit +2.66% auf 509.1 Euro und SAP mit +2.53% auf 143.6 Euro.
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