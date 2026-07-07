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Wiener Börse zu Mittag leichter: Semperit, Bajaj Mobility und Telekom Austria gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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07.07.2026, 1292 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:06 liegt der ATX mit -0.59 Prozent im Minus bei 6527 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.54% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Semperit mit +2.75% auf 14.95 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +2.12% auf 20.2 Euro und Telekom Austria mit +1.24% auf 9.82 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25694 ( -0.48%, Ultimo 2025: 24490, 5.42% ytd). Topperformer DAX sind Beiersdorf mit +2.93% auf 77.86 Euro, dahinter Münchener Rück mit +2.66% auf 509.1 Euro und SAP mit +2.53% auf 143.6 Euro.

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(07.07.2026)

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    Autor: Christian Drastil

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