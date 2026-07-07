Wiener Börse zu Mittag leichter: Semperit, Bajaj Mobility und Telekom Austria gesucht

07.07.2026, 1292 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:06 liegt der ATX mit -0.59 Prozent im Minus bei 6527 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.54% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Semperit mit +2.75% auf 14.95 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +2.12% auf 20.2 Euro und Telekom Austria mit +1.24% auf 9.82 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25694 ( -0.48%, Ultimo 2025: 24490, 5.42% ytd). Topperformer DAX sind Beiersdorf mit +2.93% auf 77.86 Euro, dahinter Münchener Rück mit +2.66% auf 509.1 Euro und SAP mit +2.53% auf 143.6 Euro.

- PIR-News: RBI/Addiko, Andritz, neue Initiative von VIG, A1, Erste Bank ..., Wögerbauer über Patriotismus bei der Geldanlage

- Unser Volumensradar sagt: Polytec, AT&S

- Nachlese: Thomas Rybnicek

- Börsegeschichte 7.7.: Willi Cernko, Zumtobel

- Österreich-Depots: Knapp unter Rekord

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.39% vs. last #gabb, +8.54% ytd, +133.10% seit Start 2013

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(07.07.2026)

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SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Starke win2day Open Tennis Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf, Wimbledon lief nicht so gut

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Austriacard Holdings AG, Amag, Semperit, Rosgix, Uniqa, Frequentis, Bajaj Mobility AG, VIG, Strabag, SBO, RBI, Palfinger, FACC, BTV AG, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Deutsche Boerse, Zalando, Deutsche Bank, Fresenius, Airbus Group, Deutsche Telekom, adidas, Fresenius Medical Care, Volkswagen Vz..

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