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Börsegeschichte 8.7.: Bitte wieder so wie 2022 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

08.07.2026, 398 Zeichen

Bisher gab es an einem 8. Juli 26 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 08.07. beträgt -0,01%. Der beste 08.07. fand im Jahr 2022 mit 3,07% statt, der schlechteste 08.07. im Jahr 2008 mit -2,34%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 08.07. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.07.)


(08.07.2026)

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    Autor: Börse Geschichte

    08.07.2026, 398 Zeichen

    Bisher gab es an einem 8. Juli 26 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 08.07. beträgt -0,01%. Der beste 08.07. fand im Jahr 2022 mit 3,07% statt, der schlechteste 08.07. im Jahr 2008 mit -2,34%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 08.07. so: 0,00%.

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