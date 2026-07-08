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Vom BWL-Studium zur Country Medical Directorin: Andrea Maiers Weg durch die Pharma-Branche (Podcast)

08.07.2026, 1028 Zeichen
In der Jubiläums-Season 25 des Podcasts Börsepeople spricht Host Christian Drastil mit Andrea Maier, Country Medical Director bei Roche, über ihre ungewöhnliche Karriere zwischen Naturwissenschaft, Medizin und Business – und darüber, warum Österreich als Life-Science-Standort trotz guter Ausgangslage ins Hintertreffen zu geraten droht. Vom Kremstal über München nach Wien: Eine untypische Bildungsbiografie Andrea Maier, die aus dem Kremstal in Oberösterreich stammt, begann ihre berufliche Laufbahn nicht in der Medizin, sondern mit einem Betriebswirtschaftsstudium in Linz. Nach eigener Aussage war sie zunächst "der Meinung, die Welt braucht noch eine Betriebswirtin". Eine Station in München folgte, wo sie im Bereich Intellectual Property arbeitete und sich mit internationalen Patenten – konkret im Bereich Polymerchemie – beschäftigte. Diese technisch-naturwissenschaftliche Ausrichtung weckte offenbar den Wunsch...

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(08.07.2026)

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    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

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