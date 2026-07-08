Von Schladming nach Salzburg: Wie die Treasury and Finance Convention von SLG Treasury ihr neues Kompaktformat fand (Podcast)
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08.07.2026, 1019 Zeichen
Im Podcast "Treasury & Finance Convention Podcast" spricht Oliver Astl-Lipusz, Head of Congress and Event Management bei SLG Treasury, live von der "tfc26 #tfckompakt" in Salzburg über die Neuausrichtung der österreichischen Treasury-Veranstaltung – und gibt dabei auch Einblicke in die Schwesterveranstaltung in Deutschland sowie in die Rolle von Künstlicher Intelligenz bei der Eventplanung. Ein Pilotprojekt mit Erfolg: Das Kompaktformat in Salzburg Nach drei erfolgreichen Jahren in Schladming stand SLG Treasury vor der Frage, wie die Treasury and Finance Convention weiterentwickelt werden kann. Astl-Lipusz beschreibt den Ansatz so: "Da kam natürlich als allererstes die Standortfrage." Für eine Tagesveranstaltung sei die Anreise nach Schladming schlicht zu aufwendig gewesen. Die Wahl fiel auf Salzburg, weil die Stadt aus allen Himmelsrichtungen sternförmig gedacht komfortabel...
Weiterlesen: Von Schladming nach Salzburg: Wie die Treasury and Finance Convention von SLG Treasury ihr neues Kompaktformat fand
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