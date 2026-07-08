Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, Frequentis und AT&S gesucht
Autor:
Christian Drastil
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08.07.2026, 1249 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 13:57 liegt der ATX mit -1.41 Prozent im Minus bei 6397 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.09% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +2.23% auf 58.375 Euro, dahinter Frequentis mit +1.53% auf 62.95 Euro und AT&S mit +0.69% auf 174 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24991 ( -1.86%, Ultimo 2025: 24490, 3.98% ytd). Topperformer DAX sind E.ON mit +1.73% auf 19.385 Euro, dahinter BASF mit +1.44% auf 48.035 Euro und Brenntag mit +1.27% auf 56.61 Euro.
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Wiener Börse Party #1195: ATX am Tag der Tage deutlich fester, aber der Ausblick .... warum gerade heute Do&Co besonders gelobt gehört
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