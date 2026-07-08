Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, Frequentis und AT&S gesucht

08.07.2026, 1249 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:57 liegt der ATX mit -1.41 Prozent im Minus bei 6397 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.09% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +2.23% auf 58.375 Euro, dahinter Frequentis mit +1.53% auf 62.95 Euro und AT&S mit +0.69% auf 174 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24991 ( -1.86%, Ultimo 2025: 24490, 3.98% ytd). Topperformer DAX sind E.ON mit +1.73% auf 19.385 Euro, dahinter BASF mit +1.44% auf 48.035 Euro und Brenntag mit +1.27% auf 56.61 Euro.

- PIR-News zu VIG, Andritz, Flughafen Wien, oekostrom AG

- Unser Volumensrobot sagt: AT&S und Polytec auffällig

- Nachlese: Andrea Maier, win2day Open, dad.at Zertifikate, Manuela Wenger

- Börsegeschichte 8.7.: Bitte wieder so wie 2022

- Österreich-Depots: Schwächer

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -1.03% vs. last #gabb, +7.42% ytd, +130.70% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Andrea Maier: https://audio-cd.at/page/podcast/8891

Eva Landrichtinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8868

Florian Wagner: https://audio-cd.at/page/podcast/8841

Christian Vollmuth: https://audio-cd.at/page/podcast/8830

Harald Suekar: https://audio-cd.at/page/podcast/8788

(08.07.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1195: ATX am Tag der Tage deutlich fester, aber der Ausblick .... warum gerade heute Do&Co besonders gelobt gehört

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Amag, Semperit, Austriacard Holdings AG, Rosenbauer, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, ATX NTR, Andritz, Lenzing, DO&CO, Erste Group, OMV, Porr, Rath AG, RBI, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, DAX, Vonovia SE.

Random Partner UBM

Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 9.7.: BA-CA, ATX 5000 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Audio CD Allstars, Richard Dobetsberger, Susanne Aglas-Reindl ...

» PIR-News zu Kontron, Agrana, Erste Group (Christine Petzwinkler)

» Spoiler für heute Nachmittag: Nicht mehr ganz so optimistischer Ausblick...

» ATX mit historischem Datum: 19 Jahre nach dem ersten 5000-Punkte-Übertre...

» Wiener Börse Party #1195: ATX am Tag der Tage deutlich fester, aber der ...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, Erste Group und AT&S gesucht

» "Market & Me": Wie die Wiener Börse Party ihren eigenen Signature-Song b...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Kontron, Deutsche Börse, Telekom ...