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Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, Frequentis und AT&S gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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08.07.2026, 1249 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:57 liegt der ATX mit -1.41 Prozent im Minus bei 6397 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.09% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +2.23% auf 58.375 Euro, dahinter Frequentis mit +1.53% auf 62.95 Euro und AT&S mit +0.69% auf 174 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24991 ( -1.86%, Ultimo 2025: 24490, 3.98% ytd). Topperformer DAX sind E.ON mit +1.73% auf 19.385 Euro, dahinter BASF mit +1.44% auf 48.035 Euro und Brenntag mit +1.27% auf 56.61 Euro.

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(08.07.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1195: ATX am Tag der Tage deutlich fester, aber der Ausblick .... warum gerade heute Do&Co besonders gelobt gehört




 

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    Autor: Christian Drastil

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