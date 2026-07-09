ATX gibt nach: Kontron und AT&S dominieren den Österreich-Handel an der Deutschen Börse (Podcast)
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In der Wiener Börse Party #1194 vom 8. Juli 2026 ordnet Christian Drastil unter dem Motto "Market and me" die Entwicklungen an den Aktienmärkten ein und präsentiert zwei neue Auszeichnungen für heimische Unternehmen, die monatlich fortgeführt werden: Kontron und AT&S setzen sich im Juni als Handelsspitzenreiter auf Xetra beziehungsweise in Frankfurt durch. Zugleich rutscht der ATX deutlich ins Minus, während die Deutsche Börse Xetra als Präsentationspartner der Sendung ihren Retail Service mit Handelszeiten von 8 bis 22 Uhr in den Vordergrund rückt. Opening Bell mit Auszeichnung für die Telekom Austria Die Opening Bell des Tages übernahm Susanne Aglas-Reindl, Investor-Relations-Chefin der Telekom Austria. Sie hatte kurz zuvor den CD Award für Shareholder Excellence im Secondary Market entgegengenommen – eine Anerkennung, die...
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