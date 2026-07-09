ATX mit historischem Datum: 19 Jahre nach dem ersten 5000-Punkte-Übertreffen deutlich im Plus (Podcast)
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09.07.2026, 860 Zeichen
In der Wiener Börse Party Episode #1195 ordnet Christian Drastil ein bemerkenswertes Datum ein: Der 9. Juli markiert den Tag, an dem der ATX vor genau 19 Jahren erstmals die Marke von 5000 Punkten überschritten hatte – ein Rekord, der lange Bestand hatte und dessen Überwindung sich als besonders langlebig erwies. Ein historischer Tag für den Wiener Leitindex Der 9. Juli 2007 brachte dem ATX mit einem Schlusskurs von 4981 Punkten intraday erstmals den Sprung über die 5000er-Marke. Dieser Rekord hielt sich außergewöhnlich lange: 18 Jahre und 4 Monate, bis er im Herbst 2025 schließlich fiel. Seither wurde die Marke laut Drastil bereits mehr als 50 Mal gebrochen. Das aktuelle Niveau liegt inzwischen rund 30 Prozent über dem damaligen Rekordwert....
Weiterlesen: ATX mit historischem Datum: 19 Jahre nach dem ersten 5000-Punkte-Übertreffen deutlich im Plus
Wiener Börse Party #1196 feat. Opening Bell-Miterfinderin Karin Bauer: ATX etwas fester, mehr Streubesitz bei der Porr, 35 Jahre Agrana-IPO
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