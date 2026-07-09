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LinkedIn-NL: Monthly Main Event #3: Alles im Zeichen der 20. ZFA-Awards (... Re-Live hier)

Bild: © Aussendung, Zertifikate Awards

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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09.07.2026, 922 Zeichen

Liebe LeserInnen und HörerInnen!

Willkommen zum 3. Monthly Main Event - das bedeutet Wiener Börse XXL im Hauptabendprogramm. Im Juni geht es den Gastgebern Christian Drastil und Robert Gillinger für kapitalmarkt-stimme.at um 20 Jahre ZFA und den 20. Zertifikate Award Austria. Schon im Vorfeld hat es 20 Podcasts als Countdown gegeben, dann Berichte vom Kongress davor und hier ergänzen wir Re-live die Preisverleihung mit Wolfgang Gerhardt am 11.6. (mit Spannungsaufbau und Musik unterlegt) sowie dann die Siegerinterviews mit Lars Reichel. Im Abspann gibt es natürlich den Zertifikate-Hit mit Felice Dudli.

MME #4 wird im Juli in Kooperation mit SLG Treasury dem Thema Treasury gewidmet sein.

https://www.zertifikateaward.at
Der komplette Countdown davor unter http://www.audio-cd.at/zertifikate
Fanboy-Buch mit Zertifikate-Content: http://www.christian-drastil.com
Songs incl. Zertifikate-Songs: http://www.audio-cd.at/music

 


(09.07.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1196 feat. Opening Bell-Miterfinderin Karin Bauer: ATX etwas fester, mehr Streubesitz bei der Porr, 35 Jahre Agrana-IPO




 

Bildnachweis

1. Zertifikate Awards , (© Aussendung)   >> Öffnen auf photaq.com

Aktien auf dem Radar:Porr, Kapsch TrafficCom, AT&S, Semperit, RHI Magnesita, Amag, OMV, Lenzing, Strabag, Addiko Bank, FACC, Flughafen Wien, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Heid AG, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM.

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    Autor: Christian Drastil

    09.07.2026, 922 Zeichen

    Liebe LeserInnen und HörerInnen!

    Willkommen zum 3. Monthly Main Event - das bedeutet Wiener Börse XXL im Hauptabendprogramm. Im Juni geht es den Gastgebern Christian Drastil und Robert Gillinger für kapitalmarkt-stimme.at um 20 Jahre ZFA und den 20. Zertifikate Award Austria. Schon im Vorfeld hat es 20 Podcasts als Countdown gegeben, dann Berichte vom Kongress davor und hier ergänzen wir Re-live die Preisverleihung mit Wolfgang Gerhardt am 11.6. (mit Spannungsaufbau und Musik unterlegt) sowie dann die Siegerinterviews mit Lars Reichel. Im Abspann gibt es natürlich den Zertifikate-Hit mit Felice Dudli.

    MME #4 wird im Juli in Kooperation mit SLG Treasury dem Thema Treasury gewidmet sein.

    https://www.zertifikateaward.at
    Der komplette Countdown davor unter http://www.audio-cd.at/zertifikate
    Fanboy-Buch mit Zertifikate-Content: http://www.christian-drastil.com
    Songs incl. Zertifikate-Songs: http://www.audio-cd.at/music

     


    (09.07.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1196 feat. Opening Bell-Miterfinderin Karin Bauer: ATX etwas fester, mehr Streubesitz bei der Porr, 35 Jahre Agrana-IPO




     

    Bildnachweis

    1. Zertifikate Awards , (© Aussendung)   >> Öffnen auf photaq.com

    Aktien auf dem Radar:Porr, Kapsch TrafficCom, AT&S, Semperit, RHI Magnesita, Amag, OMV, Lenzing, Strabag, Addiko Bank, FACC, Flughafen Wien, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Heid AG, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM.

    Random Partner

    Agrana
    Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

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    » Börsegeschichte 10. Juni: Agrana (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » ATX legt zu, Agrana feiert 35 Jahre Börsennotiz: Die Themen der Wiener B...

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    » Wiener Börse Party #1196 feat. Opening Bell-Miterfinderin Karin Bauer: A...

    » ATX auf Rekordkurs: Wie Österreichs Börse zum "Top Dog" wurde, aber die...

    » LinkedIn-NL: Monthly Main Event #3: Alles im Zeichen der 20. ZFA-Awards ...

    » LinkedIn-NL: Zum 19er des langjährigen ATX-Rekords ein frecher Podcast u...


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      Star der Stunde: voestalpine 0.46%, Rutsch der Stunde: FACC -0.66%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Fabasoft(3), voestalpine(1)
      Star der Stunde: Porr 1.75%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.33%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: OMV(2), Fabasoft(2), Porr(1)
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      Woche 27 brachte vor allem die win2day Open Tennis Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf, wir hatten tolle Spiele, tolle Sieger und eine tolle ORF-Übertragung. In Wimbledon konnte nur Sebastian O...

      Books josefchladek.com

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