LinkedIn-NL: Monthly Main Event #3: Alles im Zeichen der 20. ZFA-Awards (... Re-Live hier)

Liebe LeserInnen und HörerInnen!
Willkommen zum 3. Monthly Main Event - das bedeutet Wiener Börse XXL im Hauptabendprogramm. Im Juni geht es den Gastgebern Christian Drastil und Robert Gillinger für kapitalmarkt-stimme.at um 20 Jahre ZFA und den 20. Zertifikate Award Austria. Schon im Vorfeld hat es 20 Podcasts als Countdown gegeben, dann Berichte vom Kongress davor und hier ergänzen wir Re-live die Preisverleihung mit Wolfgang Gerhardt am 11.6. (mit Spannungsaufbau und Musik unterlegt) sowie dann die Siegerinterviews mit Lars Reichel. Im Abspann gibt es natürlich den Zertifikate-Hit mit Felice Dudli.
MME #4 wird im Juli in Kooperation mit SLG Treasury dem Thema Treasury gewidmet sein.
https://www.zertifikateaward.at
Der komplette Countdown davor unter http://www.audio-cd.at/zertifikate
Fanboy-Buch mit Zertifikate-Content: http://www.christian-drastil.com
Songs incl. Zertifikate-Songs: http://www.audio-cd.at/music