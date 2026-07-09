LinkedIn-NL: Zum 19er des langjährigen ATX-Rekords ein frecher Podcast und der Signature Song neu

Liebe LeserInnen und HörerInnen!
Die Wiener Börse Sommerparty ist eine Dreier-XXL-Sonderfolge zur pipifeinen Party an der Wiener Börse im 1. Halbjahr, die High- und Lowlights fassen wir zusammen. Die Folge geht am 19. Jahrestag des ATX-Uralt-Rekords (der bis 2025 hielt) live und bzgl. der Zukunft gibt man sich vorsichtig. Es gibt keine Hydration Breaks, dafür nicht jugendfreie Witzbreaks. Wir? Wolfgang Matejka (Fondsmanager Mozart One) sagt, welchen Sektor er irritierend findet, Gunter Deuber (Head of Raiffeisen Research ) wundert sich ebenfalls über einige bis viele Dinge und Christian Drastil ist mega-irritiert über den Aussetzer/Wegfall der Par.14-WP. Eine Hydration Break Party Anfrage wird an DO & CO AG gehen. In der Folge geht es insgesamt durchaus locker zu. Motto: "Griaß Euch, wir san aus Österreich".
Und aktuell dazu, der neue alte Signature Song der Wiener Börse Party mit Wolfgang Matejka im Remix: https://open.spotify.com/intl-de/album/5W0BeOZLKIWzQqor...
Danke fürs Reinhören, Christian Drastil
Hier die Folge mit Bernhard: https://open.spotify.com/episode/4drvHtj7KtIvyztcEQ3Lhd
Danke fürs Reinhören: christian.drastil@audio-cd.at