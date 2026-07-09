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LinkedIn-NL: Zum 19er des langjährigen ATX-Rekords ein frecher Podcast und der Signature Song neu

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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09.07.2026, 1180 Zeichen

Liebe LeserInnen und HörerInnen!

Die Wiener Börse Sommerparty ist eine Dreier-XXL-Sonderfolge zur pipifeinen Party an der Wiener Börse im 1. Halbjahr, die High- und Lowlights fassen wir zusammen. Die Folge geht am 19. Jahrestag des ATX-Uralt-Rekords (der bis 2025 hielt) live und bzgl. der Zukunft gibt man sich vorsichtig. Es gibt keine Hydration Breaks, dafür nicht jugendfreie Witzbreaks. Wir? Wolfgang Matejka (Fondsmanager Mozart One) sagt, welchen Sektor er irritierend findet, Gunter Deuber (Head of Raiffeisen Research ) wundert sich ebenfalls über einige bis viele Dinge und Christian Drastil ist mega-irritiert über den Aussetzer/Wegfall der Par.14-WP. Eine Hydration Break Party Anfrage wird an DO & CO AG gehen. In der Folge geht es insgesamt durchaus locker zu. Motto: "Griaß Euch, wir san aus Österreich".

Und aktuell dazu, der neue alte Signature Song der Wiener Börse Party mit Wolfgang Matejka im Remix: https://open.spotify.com/intl-de/album/5W0BeOZLKIWzQqor...

Danke fürs Reinhören, Christian Drastil

Hier die Folge mit Bernhard: https://open.spotify.com/episode/4drvHtj7KtIvyztcEQ3Lhd

Danke fürs Reinhören: christian.drastil@audio-cd.at


 


(09.07.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1196 feat. Opening Bell-Miterfinderin Karin Bauer: ATX etwas fester, mehr Streubesitz bei der Porr, 35 Jahre Agrana-IPO




 

Bildnachweis

1.

Aktien auf dem Radar:Porr, Kapsch TrafficCom, AT&S, Semperit, RHI Magnesita, Amag, OMV, Lenzing, Strabag, Addiko Bank, FACC, Flughafen Wien, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Heid AG, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM.

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    Autor: Christian Drastil

    09.07.2026, 1180 Zeichen

    Liebe LeserInnen und HörerInnen!

    Die Wiener Börse Sommerparty ist eine Dreier-XXL-Sonderfolge zur pipifeinen Party an der Wiener Börse im 1. Halbjahr, die High- und Lowlights fassen wir zusammen. Die Folge geht am 19. Jahrestag des ATX-Uralt-Rekords (der bis 2025 hielt) live und bzgl. der Zukunft gibt man sich vorsichtig. Es gibt keine Hydration Breaks, dafür nicht jugendfreie Witzbreaks. Wir? Wolfgang Matejka (Fondsmanager Mozart One) sagt, welchen Sektor er irritierend findet, Gunter Deuber (Head of Raiffeisen Research ) wundert sich ebenfalls über einige bis viele Dinge und Christian Drastil ist mega-irritiert über den Aussetzer/Wegfall der Par.14-WP. Eine Hydration Break Party Anfrage wird an DO & CO AG gehen. In der Folge geht es insgesamt durchaus locker zu. Motto: "Griaß Euch, wir san aus Österreich".

    Und aktuell dazu, der neue alte Signature Song der Wiener Börse Party mit Wolfgang Matejka im Remix: https://open.spotify.com/intl-de/album/5W0BeOZLKIWzQqor...

    Danke fürs Reinhören, Christian Drastil

    Hier die Folge mit Bernhard: https://open.spotify.com/episode/4drvHtj7KtIvyztcEQ3Lhd

    Danke fürs Reinhören: christian.drastil@audio-cd.at


     


    (09.07.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1196 feat. Opening Bell-Miterfinderin Karin Bauer: ATX etwas fester, mehr Streubesitz bei der Porr, 35 Jahre Agrana-IPO




     

    Bildnachweis

    1.

    Aktien auf dem Radar:Porr, Kapsch TrafficCom, AT&S, Semperit, RHI Magnesita, Amag, OMV, Lenzing, Strabag, Addiko Bank, FACC, Flughafen Wien, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Heid AG, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM.

    Random Partner

    RWT AG
    Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


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    » Börsegeschichte 10. Juni: Agrana (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » ATX legt zu, Agrana feiert 35 Jahre Börsennotiz: Die Themen der Wiener B...

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    » LinkedIn-NL: Zum 19er des langjährigen ATX-Rekords ein frecher Podcast u...


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      Star der Stunde: Telekom Austria 1.11%, Rutsch der Stunde: Flughafen Wien -1.18%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: AT&S(1)
      Star der Stunde: voestalpine 0.46%, Rutsch der Stunde: FACC -0.66%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Fabasoft(3), voestalpine(1)
      Star der Stunde: Porr 1.75%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.33%
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      Wiener Börse Party #1183: ATX mehr als 2 Prozent schwächer, Emerald Horizon hat alles im Kasten und ich rede heute sehr leise ...

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

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