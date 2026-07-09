"Market & Me": Wie die Wiener Börse Party ihren eigenen Signature-Song bekam (Podcast)
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09.07.2026, 1013 Zeichen
Die Wiener Börse Party präsentiert mit "Market & Me" einen musikalischen Signature-Song, der seit rund 1200 Handelstagen ohne Unterbrechung den täglichen Quasi-Live-Einstieg ins Börsengeschehen begleitet, meist zu Mittag. Anlässlich des 19. Jahrestags des alten ATX-Rekords aus dem Jahr 2007 wurde nun eine überarbeitete Langversion lveröffentlicht – mit prominenten Stimmen aus der Finanzwelt. Hier geht es zum Song: https://open.spotify.com/intl-de/album/5W0BeOZLKIWzQqordehWFJ Ein Song als tägliches Ritual Seit Jahresbeginn erscheint monatlich ein neuer Song unter der Plattform audio-cd.at/music (Audio CD Allstars), wodurch die Stücke auch auf Diensten wie Spotify playlistfähig sind. Im Juli wurde nun eine überarbeitete Langversion von "Market & Me" veröffentlicht – dem täglichen Signature-Song, der seit fast 1200 Handelstagen den Podcast-Einstieg ins Tagesgeschäft der Wiener Börse Party bildet. Der Song wurde...
Weiterlesen: "Market & Me": Wie die Wiener Börse Party ihren eigenen Signature-Song bekam
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