Spoiler für heute Nachmittag: Nicht mehr ganz so optimistischer Ausblick für Wien (Christian Drastil)

09.07.2026, 750 Zeichen

Ein Spoiler für heute Nachmittag: Im audio-cd.at-Podcast geht heute Nachmittag noch ein Beitrag live, Bottom line ist, dass der Ausblick für Wien nicht mehr ganz so optimistisch ist. Um 11:21 liegt der ATX jedenfalls mit +1.20 Prozent im Plus bei 6453 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.15% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +4.08% auf 63.7 Euro, dahinter Erste Group mit +3.63% auf 117.1 Euro und AT&S mit +3.10% auf 186.4 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24948 (+0.20%, Ultimo 2025: 24490, 1.66% ytd). Topperformer DAX sind Hochtief mit +2.33% auf 465.6 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.28% auf 155.36 Euro und Siemens mit +2.02% auf 270.925 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.07.)

(09.07.2026)

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Wiener Börse Party #1196 feat. Opening Bell-Miterfinderin Karin Bauer: ATX etwas fester, mehr Streubesitz bei der Porr, 35 Jahre Agrana-IPO

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1. mind the #gabb





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