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Umbrella-Strategie setzt auf Pharma: Bayer, Revolution Medicine und Co. treiben derzeit Portfolio an (Podcast)

09.07.2026, 959 Zeichen
In der aktuellen Ausgabe von "Inside Umbrella powered by wikifolio" mit dem Titel "Starker Juni für die Strategie, nun Fokus auf Pharmatitel mit Vorstellung einer Revolution" zieht Fondsmanager Richard Dobetsberger, bekannt als Ritschy, Bilanz über einen ereignisreichen Monat. Die Umbrella-Strategie, größtes Wikifolio nach verwaltetem Vermögen, hat sich in den vergangenen Wochen deutlich umgebaut: Weg von Öl- und Energiewerten, hin zu einer klaren Übergewichtung der Pharma- und Gesundheitsbranche. Die Zahlen zum Stichtag: Solides Plus trotz Kapitalabfluss Zum Stichtag 8. Juli notierte die Umbrella-Strategie bei einem Mittelkurs von 3570 Punkten – bei einem Startwert von 100 entspricht das einem Plus von 3470 Punkten seit Auflage. Im Monatsvergleich legte das Wikifolio um knapp 5 Prozent zu, während es Year-to-date noch mit knapp 10...

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(09.07.2026)

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