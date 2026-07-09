» Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, Erste Group und AT&S gesucht

09.07.2026, 1299 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:27 liegt der ATX mit +1.23 Prozent im Plus bei 6455 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.19% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +4.08% auf 63.7 Euro, dahinter Erste Group mit +3.72% auf 117.2 Euro und AT&S mit +3.21% auf 186.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24944 (+0.19%, Ultimo 2025: 24490, 1.66% ytd). Topperformer DAX sind Hochtief mit +2.44% auf 466.1 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.36% auf 155.49 Euro und Siemens mit +2.13% auf 271.2 Euro.

- PIR-News zu Kontron, Agrana, Erste Group

- Spoiler für heute Nachmittag: Nicht mehr ganz so optimistischer Ausblick für Wien

- #gabb Jobradar: Polytec, Porr, RBI

- Nachlese: Audio CD Allstars, Richard Dobetsberger, Susanne Aglas-Reindl

- Börsegeschichte 9.7.: BA-CA, ATX 5000

- Österreich-Depots: Fester

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.30% vs. last #gabb, +7.75% ytd, +131.40% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Andrea Maier: https://audio-cd.at/page/podcast/8891

Eva Landrichtinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8868

Florian Wagner: https://audio-cd.at/page/podcast/8841

Christian Vollmuth: https://audio-cd.at/page/podcast/8830

Harald Suekar: https://audio-cd.at/page/podcast/8788

(09.07.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Sommerparty: Deuber/Matejka nach ATX-Höhentraining vorsichtig bzgl. 2.HJ - Drastil irritiert über Par.14 und Shareholder-ID

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Semperit, Amag, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Lenzing, Strabag, Erste Group, Frequentis, Marinomed Biotech, Rosenbauer, BTV AG, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM.

Random Partner REPLOID Group AG

Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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