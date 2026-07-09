Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, Erste Group und AT&S gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
09.07.2026, 1299 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:27 liegt der ATX mit +1.23 Prozent im Plus bei 6455 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.19% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +4.08% auf 63.7 Euro, dahinter Erste Group mit +3.72% auf 117.2 Euro und AT&S mit +3.21% auf 186.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24944 (+0.19%, Ultimo 2025: 24490, 1.66% ytd). Topperformer DAX sind Hochtief mit +2.44% auf 466.1 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.36% auf 155.49 Euro und Siemens mit +2.13% auf 271.2 Euro.
- PIR-News zu Kontron, Agrana, Erste Group
- Spoiler für heute Nachmittag: Nicht mehr ganz so optimistischer Ausblick für Wien
- #gabb Jobradar: Polytec, Porr, RBI
- Nachlese: Audio CD Allstars, Richard Dobetsberger, Susanne Aglas-Reindl
- Börsegeschichte 9.7.: BA-CA, ATX 5000
- Österreich-Depots: Fester
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.30% vs. last #gabb, +7.75% ytd, +131.40% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Andrea Maier: https://audio-cd.at/page/podcast/8891
Eva Landrichtinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8868
Florian Wagner: https://audio-cd.at/page/podcast/8841
Christian Vollmuth: https://audio-cd.at/page/podcast/8830
Harald Suekar: https://audio-cd.at/page/podcast/8788
Wiener Börse Sommerparty: Deuber/Matejka nach ATX-Höhentraining vorsichtig bzgl. 2.HJ - Drastil irritiert über Par.14 und Shareholder-ID
Bildnachweis
1.
#gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Semperit, Amag, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Lenzing, Strabag, Erste Group, Frequentis, Marinomed Biotech, Rosenbauer, BTV AG, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM.
Random Partner
REPLOID Group AG
Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» LinkedIn-NL: Monthly Main Event #3: Alles im Zeichen der 20. ZFA-Awards ...
» LinkedIn-NL: Zum 19er des langjährigen ATX-Rekords ein frecher Podcast u...
» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 9.7.: BA-CA, ATX 5000 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Audio CD Allstars, Richard Dobetsberger, Susanne Aglas-Reindl ...
» PIR-News zu Kontron, Agrana, Erste Group (Christine Petzwinkler)
» Spoiler für heute Nachmittag: Nicht mehr ganz so optimistischer Ausblick...
» ATX mit historischem Datum: 19 Jahre nach dem ersten 5000-Punkte-Übertre...
» Wiener Börse Party #1195: ATX am Tag der Tage deutlich fester, aber der ...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, Erste Group und AT&S gesucht
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Dänische Flugsicherung setzt auf Frequentis-Lösung
- Wiener Börse: ATX legt am Donnerstag 1,26 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Frequentis am besten
- LinkedIn-NL: Monthly Main Event #3: Alles im Zeic...
- Wie Marinomed Biotech, Frequentis, Rosenbauer, Ka...
- Wie AT&S, Erste Group, Porr, voestalpine, SBO und...
Featured Partner Video
Börsenradio Zwischenbericht Do. 09.07.26 - KI konsolidiert - DAX unverändert (Stand 14 Uhr)
Der DAX verliert im Tagesverlauf fast alle frühen Gewinne. Ist das nur eine technische Erholung oder fehlt dem Markt die Kraft? Im Zwischenbericht analysieren wir die aktuelle KI-Konsolidierung, de...
Books josefchladek.com
Yusuf Sevinçli
Tumult
2024
Galerist & Galerie Filles du Calvaire
Bertien van Manen
Let's Sit Down Before We Go
2011
MACK
JH Engström
CDG / JHE
2008
Steidl
Yusuf Sevinçli
Oculus
2018
Galerist & Galerie Filles du Calvaire
09.07.2026, 1299 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:27 liegt der ATX mit +1.23 Prozent im Plus bei 6455 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.19% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +4.08% auf 63.7 Euro, dahinter Erste Group mit +3.72% auf 117.2 Euro und AT&S mit +3.21% auf 186.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24944 (+0.19%, Ultimo 2025: 24490, 1.66% ytd). Topperformer DAX sind Hochtief mit +2.44% auf 466.1 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.36% auf 155.49 Euro und Siemens mit +2.13% auf 271.2 Euro.
- PIR-News zu Kontron, Agrana, Erste Group
- Spoiler für heute Nachmittag: Nicht mehr ganz so optimistischer Ausblick für Wien
- #gabb Jobradar: Polytec, Porr, RBI
- Nachlese: Audio CD Allstars, Richard Dobetsberger, Susanne Aglas-Reindl
- Börsegeschichte 9.7.: BA-CA, ATX 5000
- Österreich-Depots: Fester
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.30% vs. last #gabb, +7.75% ytd, +131.40% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Andrea Maier: https://audio-cd.at/page/podcast/8891
Eva Landrichtinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8868
Florian Wagner: https://audio-cd.at/page/podcast/8841
Christian Vollmuth: https://audio-cd.at/page/podcast/8830
Harald Suekar: https://audio-cd.at/page/podcast/8788
Wiener Börse Sommerparty: Deuber/Matejka nach ATX-Höhentraining vorsichtig bzgl. 2.HJ - Drastil irritiert über Par.14 und Shareholder-ID
Bildnachweis
1.
#gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Semperit, Amag, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Lenzing, Strabag, Erste Group, Frequentis, Marinomed Biotech, Rosenbauer, BTV AG, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM.
Random Partner
REPLOID Group AG
Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» LinkedIn-NL: Monthly Main Event #3: Alles im Zeichen der 20. ZFA-Awards ...
» LinkedIn-NL: Zum 19er des langjährigen ATX-Rekords ein frecher Podcast u...
» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 9.7.: BA-CA, ATX 5000 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Audio CD Allstars, Richard Dobetsberger, Susanne Aglas-Reindl ...
» PIR-News zu Kontron, Agrana, Erste Group (Christine Petzwinkler)
» Spoiler für heute Nachmittag: Nicht mehr ganz so optimistischer Ausblick...
» ATX mit historischem Datum: 19 Jahre nach dem ersten 5000-Punkte-Übertre...
» Wiener Börse Party #1195: ATX am Tag der Tage deutlich fester, aber der ...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, Erste Group und AT&S gesucht
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Dänische Flugsicherung setzt auf Frequentis-Lösung
- Wiener Börse: ATX legt am Donnerstag 1,26 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Frequentis am besten
- LinkedIn-NL: Monthly Main Event #3: Alles im Zeic...
- Wie Marinomed Biotech, Frequentis, Rosenbauer, Ka...
- Wie AT&S, Erste Group, Porr, voestalpine, SBO und...
Featured Partner Video
Börsenradio Zwischenbericht Do. 09.07.26 - KI konsolidiert - DAX unverändert (Stand 14 Uhr)
Der DAX verliert im Tagesverlauf fast alle frühen Gewinne. Ist das nur eine technische Erholung oder fehlt dem Markt die Kraft? Im Zwischenbericht analysieren wir die aktuelle KI-Konsolidierung, de...
Books josefchladek.com
Machiel Botman
Heartbeat
1994
Volute
Eva Chupikova
Faroe Islands ; Wool, Wind & Waves
2026
Self published
Yusuf Sevinçli
Oculus
2018
Galerist & Galerie Filles du Calvaire
Fritz Kühn
Kompositionen in Schwarz und Weiß
1959
F. Bruckmann