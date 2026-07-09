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Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, Erste Group und AT&S gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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09.07.2026, 1299 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:27 liegt der ATX mit +1.23 Prozent im Plus bei 6455 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.19% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +4.08% auf 63.7 Euro, dahinter Erste Group mit +3.72% auf 117.2 Euro und AT&S mit +3.21% auf 186.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24944 (+0.19%, Ultimo 2025: 24490, 1.66% ytd). Topperformer DAX sind Hochtief mit +2.44% auf 466.1 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.36% auf 155.49 Euro und Siemens mit +2.13% auf 271.2 Euro.

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(09.07.2026)

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