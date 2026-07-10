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ATX auf Rekordkurs: Wie Österreichs Börse zum "Top Dog" wurde, aber die Luft dünner wird (Podcast)

10.07.2026, 913 Zeichen
In einer leicht kabarettisch angehauchten Sommerausgabe der "Wiener Börse Party" ziehen Wolfgang Matejka (Matejka & Partner) und Gunter Deuber (Raiffeisen Research) gemeinsam mit Gastgeber Christian Drastil Bilanz zum Halbjahr – und das ausgerechnet an einem historischen Datum: Am 9. Juli jährt sich zum 18. Mal der Tag, an dem der ATX erstmals die Marke von 5.000 Punkten intraday überschritten hatte (damals 4.981 Punkte Schluss). Mittlerweile steht der Wiener Leitindex rund 30 Prozent höher und hat diese Marke bereits mehr als 50 Mal übertroffen. Der ATX als "Topdog" Europas Die Grundstimmung der Marktexperten ist trotz eines turbulenten ersten Halbjahres deutlich entspannter, als es zwischenzeitlich zu erwarten war. Gunter Deuber erinnert daran, dass der Markt zeitweise 10 bis 15 Prozent im Minus...

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(10.07.2026)

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