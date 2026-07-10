ATX legt zu, Agrana feiert 35 Jahre Börsennotiz: Die Themen der Wiener Börse Party (Podcast)
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10.07.2026, 897 Zeichen
In der Wiener Börse Party #1196 blickt Christian Drastil gemeinsam mit Opening-Bell-Läuterin Karin Bauer auf einen freundlichen Handelstag mit historischen Jubiläen, mehreren Unternehmensmeldungen und einem Gespräch über die Anfänge der Börsenberichterstattung in Österreich. ATX und DAX mit moderaten Gewinnen Am Freitag, den 10. Juli, notiert der ATX kurz nach der Mittagszeit bei 6484 Punkten, ein Plus von 0,42 Prozent. Als Top-Performer in Wien wird die Bajaj Mobility genannt, die mit 4,2 Prozent Plus wieder über die Marke von 20 Euro klettert. Auch die VIG (plus 1 Prozent) und die Polytec (ebenfalls plus 1 Prozent) zählen zu den Gewinnern des Tages. Der DAX hat nach eigenen Angaben des Podcasts „eine schöne Hürde geschafft“ und sich wieder über der 25.000-Punkte-Marke etabliert. Nachdem...
Weiterlesen: ATX legt zu, Agrana feiert 35 Jahre Börsennotiz: Die Themen der Wiener Börse Party
Wiener Börse Party #1196 feat. Opening Bell-Miterfinderin Karin Bauer: ATX etwas fester, mehr Streubesitz bei der Porr, 35 Jahre Agrana-IPO
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