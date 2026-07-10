News zu Porr, Frequentis, Andritz, RBI/Addiko (Christine Petzwinkler)
Autor:
Christine Petzwinkler
Redaktion Börse Social Magazine.
>> Website
10.07.2026, 3283 Zeichen
Die Porr-Aktionärin IGO Industries veräußert 4,0 Prozent im Syndikat mit der Strauss Gruppe gebundene Aktien. Das Syndikat Strauss Gruppe und IGO Industries hielt vor dem Verkauf 47,4 Prozent. "Der Fortbestand des Syndikats, die bestehenden Kontrollverhältnisse sowie das Engagement der IGO Industries für die Weiterentwicklung der Porr und die strategische Ausrichtung des Unternehmens bleiben davon unberührt," betont Porr in einer Aussendung. Porr CEO Karl-Heinz Strauss: „Der Kapitalmarkt bewertet einen gestiegenen Streubesitz und eine damit einhergehende breitere Investorenbasis positiv. Sie stärken die Liquidität unserer Aktie, erhöhen die internationale Sichtbarkeit und verbessern damit auch die Attraktivität für Anlegerinnen und Anleger.“ Insgesamt liegt der Streubesitz der Porr (inkl. Porr Management Aktien in Höhe von 2,3 Prozent) nach Übertragung der Aktien bei 56,6 Prozent (vormals: 52,6 Prozent).
Porr ( Akt. Indikation: 39,40 /39,55, -8,83%)
Die dänische Flugsicherung Naviair hat ihr Backup-System für das Flugverkehrsmanagement, das auf der Air Traffic Management-Automatisierungslösung Prisma von Frequentis basiert, implementiert und in den Live-Betrieb genommen. "Der Übergang zum Live-Betrieb ist ein wichtiger Meilenstein für beide Teams", sagt Josef Kutschi, Geschäftsführer bei Frequentis Comsoft. "Dieses Projekt zeigt, wie ein modernes und flexibles Backup-System mit hoher Kapazität nachhaltigen Mehrwert schaffen kann." Das hochleistungsfähige Backup-System soll im Falle eines Ausfalls des Haupt-ATM-Systems sowie während planmäßiger Wartungsarbeiten und AIRAC-Aktualisierungen (Aeronautical Information Regulation and Control) eine nahtlose Kontinuität der Flugsicherungsdienste gewährleisten.
Frequentis ( Akt. Indikation: 64,10 /65,30, 0,78%)
Andritz wurde von Minhan Paper Joint Stock Company mit der Lieferung einer kompletten Recyclinglinie für OCC (Old Corrugated Containers) für das Werk in der Provinz Hung Yen, Vietnam, beauftragt. Es handelt sich um die zweite OCC-Linie von ANDRITZ für das Unternehmen. Der Auftragswert wird nicht bekannt gegeben. Des weiteren wurde Andritz von Société en Commandite Hydroélectrique Manicouagan (SCHM) mit der Modernisierung der Turbinen-Generator-Maschinensätze 6 und 7 des Wasserkraftwerks Mc Cormick in Baie-Comeau, Québec, Kanada, beauftragt. Der Auftragswert wird auch hier nicht bekanntgegeben.
Andritz ( Akt. Indikation: 72,80 /73,00, 0,28%)
Die Raiffeisen Bank International hat von der Übernahmekommission eine Nicht-Untersagung für eine Senkung der Mindestannahmequpte für das Addiko-Angebot erhalten und wird die Mindestannahmequote des Angebots von 75 Prozent auf mehr als 55 Prozent aller angebotsgegenständlichen Addiko-Aktien zurücknehmen. Die übrigen Bedingungen des Angebots bleiben laut RBI unverändert. Die geänderte Angebotsunterlage findet sich ab 10. Juli 2026 auf der RBI-Webseite, die Annahmefrist läuft noch bis zum 22. Juli 2026, 17 Uhr MESZ. Bekanntermaßen laufen derzeit zwei Angebote: Die RBI bietet 26,5 Euro je Addiko-Aktie und die NLB 37,0 Euro.
Addiko Bank ( Akt. Indikation: 26,50 /28,10, -1,44%)
RBI ( Akt. Indikation: 54,25 /54,35, 0,09%)
(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.07.)
Wiener Börse Party #1196 feat. Opening Bell-Miterfinderin Karin Bauer: ATX etwas fester, mehr Streubesitz bei der Porr, 35 Jahre Agrana-IPO
Addiko Bank
Uhrzeit: 19:16:24
Veränderung zu letztem SK: 0.37%
Letzter SK: 26.80 ( -3.25%)
Andritz
Uhrzeit: 19:17:56
Veränderung zu letztem SK: 0.21%
Letzter SK: 72.60 ( -0.14%)
Frequentis
Uhrzeit: 19:16:48
Veränderung zu letztem SK: 0.16%
Letzter SK: 61.60 ( -4.05%)
Porr
Uhrzeit: 19:18:27
Veränderung zu letztem SK: 1.03%
Letzter SK: 38.80 ( -10.39%)
RBI
Uhrzeit: 19:18:56
Veränderung zu letztem SK: 0.27%
Letzter SK: 54.70 ( 0.83%)
Bildnachweis
1.
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Porr
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RBI
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