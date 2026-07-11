LinkedIn-NL: Juli als Treasury-Monat im Börse Social Network, Presenter SLG Treasury

Liebe LeserInnen!

Ich mag dieses Bild von der Treasury & Finance Convention kompakt, veranstaltet von SLG Treasury. Es sieht irgendwie wie ein Stockfoto für Messen aus. Der Juli wurde bei uns zum Treasury Monat ausgerufen und neben dem Starting Highlight (eben diese Convention) wird es dann noch die 4. Folge des Monthly Main Events mit einem grossen Roundtable zum Thema geben, dies wird Cover des Börse Social Magazine.

Bisher haben wir vier Treasury-Podcasts dazu live, weitere werden folgen. Im Vormonat waren es bei den Zertifikaten sogar 30.

Treasury & Finance Convention Podcast: Gerald Walek (Erste Group)Der Juli ist bei uns dem Thema Treasury gewidmet und im Zentrum steht die Treasury & Finance Convention von SLG Treasury, die Ende Juni in Salzburg stattgefunden hat. Mein Auftaktgast ist Gerald Walek, Senior Economist bei der Erste Group, der einen Wirtschafts- und Zinsausblick in Zeiten der KI-Revolution gibt. Und er ist ehemaliger Preisträger eines Analysten-Awards von uns. Hören: https://open.spotify.com/episode/400fjJeCPqWlj2hGgavbtT...

https://www.erstegroup.com/de/homehttps://www.slg.co.atht... TFC Podcasts: https://audio-cd.at/search/tfcSpotify Playlist #tfc: https://open.spotify.com/playlist/6ic7j6sMvxzYHDyipgC52...

Treasury & Finance Convention Podcast: Barbara Jakob (Bauer AG) bei der #tfc26 #tfckompaktDer Juli ist bei uns dem Thema Treasury gewidmet und im Zentrum steht die Treasury & Finance Convention von SLG Treasury, die Ende Juni in Salzburg stattgefunden hat. Gast der heutigen Episode ist Barbara Jakob, Team Head Treasury Operations & Guidelines bei der Bauer AG. Wir reden über einen Start als Bankerin, einen Treasury-Start bei Siemens, aber natürlich vor allem über die Bauer AG und Barbaras Erfahrungen aus Projekten im Cash-Management, im Zahlungsverkehr, der Liquiditätsplanung sowie ihre besonderen Geschichte mit SLG Treasury. Hören: https://open.spotify.com/episode/7uUE5ijDfc00QEf4ZEkI7W...

Treasury & Finance Convention Podcast: Niklas Thannhäuser (Timetoact Group Österreich) bei der #tfc26 #tfckompakt. Der Juli ist bei uns dem Thema Treasury gewidmet und im Zentrum steht die Treasury & Finance Convention von SLG Treasury, die Ende Juni in Salzburg stattgefunden hat. Gast der heutigen Episode ist Niklas Thannhäuser, Senior Client Account Manager bei der Timetoact Group Österreich, einem Wegbegleiter bei KI, Automatisierung und moderner Software-Entwicklung. Wir sprechen vor allem über Legacy in einer KI-agentischen Treasury-Welt 2030 und die nötigen Tools dazu. Aber auch über Handball, DocLX und Microsoft.https://www.timetoact-group.at Hören: https://open.spotify.com/episode/0HWAVnOcs6btQpDSA9itoq

Treasury & Finance Convention Podcast: Oliver Astl-Lipusz (SLG Treasury). Schlussgast in Salzburg war der Veranstalter: Oliver Astl-Lipusz, Head of Kongress & Event Management bei SLG Treasury. Wir bilanzieren die #tfc26, sprechen darüber, warum diese unter #tfckompakt geführt wurde und was für 2027 geplant ist. Es war ein Anprosten mit einem sehr zufriedenen Manager, was Teilnehmer und Aussteller betrifft. Es geht auch um das Veranstalten selbst, da bringt Oliver zb. Fussball-EM- und F1-Erfahrung bei Do&Co mit, dazu natürlich auch die SLG-Flagship-Veranstaltung in Deutschland (Wiesbaden). Und ich habe viele Fragen. Weitere Treasury-Podcasts folgen und Ende des Monats gibt es eine Treasury-Ausgabe des Börse Social Magazine. Hören: https://open.spotify.com/episode/0snpGul3Uolg1zMpaTAKRg

Danke fürs Reinhören!

christian.drastil@audio-cd.at