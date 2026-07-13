ATX gibt leicht nach: Polytec-Vorstände optimistisch, Addiko-Übernahmeschwellen sinken weiter (Podcast)
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In der Wiener Börse Party #1197 ordnet Christian Drastil den Handelsverlauf zum Wochenauftakt ein und beleuchtet, warum die Polytec-Vorstände zuletzt tief in die eigene Tasche gegriffen haben – begleitet vom Opening-Bell-Gast Walter Gröbchen, der über sein Buch „Die guten Kräfte" zu den 100 essenziellsten Songs der österreichischen Popgeschichte sprach. Der Markt zum Wochenauftakt: Leichte Schwäche in Wien, stabiler DAX Die Wiener Börse startet die neue Woche mit leichten Verlusten. Der ATX notiert zur Mittagszeit bei 6.454 Punkten, ein Minus von 0,48 Prozent. Aus der Private Investor Relations Group zeigen sich Frequentis (plus 0,9 Prozent), Verbund (plus 0,8 Prozent) und Bajaj Mobility (plus 0,7 Prozent) als Top-Performer und stemmen sich damit gegen den allgemeinen Trend. Der DAX präsentiert sich robuster und...
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Wiener Börse Party #1197: ATX leichter, Erste Bank feiert, Polytec-Vorstände im Interview, Frequentis und Verbund gesucht
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