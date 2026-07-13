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PIR-News: News zu NLB/Addiko, Reploid (Christine Petzwinkler)

13.07.2026, 2015 Zeichen

Nach dem RBI die Mindestannahmeschwelle für das Addiko-Angebot von 75 Prozent auf über 55 Prozent gesenkt hat, folgt nun auch die NLB mit einer Senkung nach, und zwar von mehr als 75 Prozent auf mehr als 50 Prozent. Die geplante Änderung wird der österreichischen Übernahmekommission zur Prüfung vorgelegt, teilt die NLB mit. Die NLB wird nach ihrer Genehmigung umgehend weitere Details, einschließlich des geänderten Angebotsmemorandums, veröffentlichen. Das Angebot der NLB liegt bei 37,00 Euro je Addiko-Aktie, die RBI bietet 26,5 Euro. Blaž Brodnjak, Vorstandsvorsitzender der NLB: "Die maximale Auszahlung für alle Aktionäre ist klar und transparent, und es sind keine bedingten Zahlungen vorgesehen. Das Angebot wurde bereits in Serbien, Österreich und Nordmazedonien fusionskontrollrechtlich freigegeben. Unsere Maßnahmen unterstreichen eindeutig unseren Anspruch, die Aktionäre von Addiko fair, transparent und gleichberechtigt zu behandeln. Die Senkung der Annahmeschwelle gibt ihnen noch mehr Sicherheit, dass unser Angebot – nach wie vor das höchste – erfolgreich umgesetzt werden kann."
Addiko Bank ( Akt. Indikation:  25,90 /27,80, 0,19%)

Die börsenotierte Reploid Group hat im Rahmen der Förderinitiative KMU-innovativ eine Förderzusage des deutschen Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) erhalten. Das Forschungs- & Entwicklungsprojekt „Opti2Fly" wird mit einem Gesamtvolumen von 1,1 Mio. Euro umgesetzt; der Bund fördert die geplanten Forschungsarbeiten mit 850.000 Euro, wie Reploid mitteilt. Im Mittelpunkt des Projekts „Opti2Fly" steht die Entwicklung einer Analyseplattform, die modernste Analysetechnologie mit Methoden der künstlichen Intelligenz kombiniert. Ziel ist es, relevante Qualitäts- und Leistungsmerkmale von Larven zu erfassen. Die Ergebnisse sollen das Reploid-Zuchtprogramm gezielt voranbringen und so den gesamten Biokonversionsprozess weiter optimieren.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.07.)


(13.07.2026)

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    Autor: Christine Petzwinkler

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    Nach dem RBI die Mindestannahmeschwelle für das Addiko-Angebot von 75 Prozent auf über 55 Prozent gesenkt hat, folgt nun auch die NLB mit einer Senkung nach, und zwar von mehr als 75 Prozent auf mehr als 50 Prozent. Die geplante Änderung wird der österreichischen Übernahmekommission zur Prüfung vorgelegt, teilt die NLB mit. Die NLB wird nach ihrer Genehmigung umgehend weitere Details, einschließlich des geänderten Angebotsmemorandums, veröffentlichen. Das Angebot der NLB liegt bei 37,00 Euro je Addiko-Aktie, die RBI bietet 26,5 Euro. Blaž Brodnjak, Vorstandsvorsitzender der NLB: "Die maximale Auszahlung für alle Aktionäre ist klar und transparent, und es sind keine bedingten Zahlungen vorgesehen. Das Angebot wurde bereits in Serbien, Österreich und Nordmazedonien fusionskontrollrechtlich freigegeben. Unsere Maßnahmen unterstreichen eindeutig unseren Anspruch, die Aktionäre von Addiko fair, transparent und gleichberechtigt zu behandeln. Die Senkung der Annahmeschwelle gibt ihnen noch mehr Sicherheit, dass unser Angebot – nach wie vor das höchste – erfolgreich umgesetzt werden kann."
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