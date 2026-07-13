Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, Verbund, Bajaj Mobility gesucht

13.07.2026, 1219 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:12 liegt der ATX mit -0.48 Prozent im Minus bei 6454 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.17% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +0.89% auf 62.15 Euro, dahinter Verbund mit +0.79% auf 57.75 Euro und Bajaj Mobility AG mit +0.74% auf 20.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25100 (+0.13%, Ultimo 2025: 24490, 2.36% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Telekom mit +2.60% auf 26.8 Euro, dahinter Siemens Healthineers mit +1.36% auf 35.06 Euro und Deutsche Boerse mit +1.31% auf 252.25 Euro.

- PIR-News: News zu NLB/Addiko, Reploid

- #gabb Volumensradar: Porr, AT&S

- Nachlese: Walter Gröbchen, Karin Bauer

- Börsegeschichte 13.7.: Post, Marinomed

- Österreich-Depots: Etwas schwächer

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.39% vs. last #gabb, +7.47% ytd, +130.80% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Andrea Maier: https://audio-cd.at/page/podcast/8891

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(13.07.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1197: ATX leichter, Erste Bank feiert, Polytec-Vorstände im Interview, Frequentis und Verbund gesucht

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Porr, Kapsch TrafficCom, AT&S, Semperit, RHI Magnesita, Amag, OMV, Lenzing, Strabag, Addiko Bank, FACC, Flughafen Wien, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Heid AG, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Fresenius Medical Care, Rheinmetall, SAP, Volkswagen Vz., BMW.

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