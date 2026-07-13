Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, Verbund, Bajaj Mobility gesucht
Autor:
Christian Drastil
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13.07.2026, 1219 Zeichen
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Um 11:12 liegt der ATX mit -0.48 Prozent im Minus bei 6454 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.17% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +0.89% auf 62.15 Euro, dahinter Verbund mit +0.79% auf 57.75 Euro und Bajaj Mobility AG mit +0.74% auf 20.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25100 (+0.13%, Ultimo 2025: 24490, 2.36% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Telekom mit +2.60% auf 26.8 Euro, dahinter Siemens Healthineers mit +1.36% auf 35.06 Euro und Deutsche Boerse mit +1.31% auf 252.25 Euro.
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Wiener Börse Party #1197: ATX leichter, Erste Bank feiert, Polytec-Vorstände im Interview, Frequentis und Verbund gesucht
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