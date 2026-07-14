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PIR-News zu Semperit, Flughafen Wien, Andritz, Addiko/RBI, Research zu cyan, Kathrein Privatbank mit Personalie (Christine Petzwinkler)

14.07.2026, 3351 Zeichen

Semperit hebt nach einem deutlich besseren 2. Quartal die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr an. Das EBITDA für das 2. Quartal 2026 wird aktuell bei rund 40 Mio. Euro erwartet (Q2 2025: 19,6 Mio. Euro, Q1 2026: 26,8 Mio. Euro) bzw. das EBITDA für das 1. Halbjahr 2026 somit bei rund 67 Mio. Euro (1. Halbjahr 2025: 30,7 Mio. Euro). Die Prognose für das operative EBITDA (vor Projektkosten von rund 5 Mio. Euro) für das Gesamtjahr wird nun von rund 95 Mio. Euro auf rund 100 Mio. Euro angehoben. Die Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2026 werden am 13. August 2026 veröffentlicht.
Semperit ( Akt. Indikation:  14,95 /15,10, 4,34%)

De Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) verzeichnete einen leichten Anstieg von 0,2 Prozent auf 4.039.311 Passagiere im Juni. Am Standort Wien ging das Passagieraufkommen im Juni wie erwartet um 5,9 Prozent auf 2.832.434 Reisende zurück. Ausschlaggebend dafür waren laut Flughafen Wien vor allem die Reduktion des Low-Cost-Carrier-Angebots und die reduzierten Flugverbindungen angesichts der nach wie vor anhaltenden Krise im Nahen und Mittleren Osten. Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Juni 2026 um 16,9 Prozent auf 1.079.703 Reisende und der Flughafen Kosice verzeichnete einen starken Anstieg um 28,0 Prozent auf 127.174 Fluggäste. Im Zeitraum Jänner bis Juni 2026 legte das Passagieraufkommen in der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe um 1,9 Prozent auf 19.975.392 Reisende zu
Flughafen Wien ( Akt. Indikation:  50,00 /50,60, -0,20%)

Der Verpackungshersteller DS Smith hat in seinem Werk im italienischen Porcari eine Andritz-Stoffaufbereitungslinie mit Rejektaufbereitungssystem in Betrieb genommen. Die Anlage umfasst laut Andritz Europas größten FibreFlow-Trommelauflöser. Die Linie ist Teil eines Produktionssystems für Verpackungspapiere aus 100 % Recyclingfasern für die Bereiche Fast Moving Consumer Goods (FMCG) und E-Commerce.
Andritz ( Akt. Indikation:  71,80 /72,00, -0,55%)

Der RBI sind bis zum 13. Juli 2026 Annahmeerklärungen für insgesamt 9.890.151 Aktien der Addiko zugegangen. Dies entspricht dem Stand der IR-Mitteilung vom 7. Juli 2026 und 51,28 Prozent aller angebotsgegenständlichen Addiko-Aktien, die für die Bestimmung der Mindestannahmeschwelle von mehr als 55 Prozent relevant sind, teilt die RBI mit. Dies schließt 1.878.167 Addiko-Aktien mit ein, die von der Alta Group gehalten werden. Die Alta Group teitel gestern auch mit, dass sie an ihrer in der Mitteilung vom 15. Mai 2026 dargelegten Position festhält und weiterhin ihre Aktien der Addiko im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Raiffeisen Bank International andienen wird. Die Annahmefrist für das Angebot endet am 22. Juli 2026, 17:00 Uhr MESZ.
Addiko Bank ( Akt. Indikation:  25,50 /27,20, 0,57%)

Die Analysten von mwb research bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 4,00 Euro für die cyan-Aktie.

Die Kathrein Privatbank hat David Schrottenbaum zum Chief Investment Officer (CIO) und Head of Asset Management ernannt. In seiner neuen Funktion verantwortet er die Weiterentwicklung und Umsetzung der Anlagestrategien der Kathrein Privatbank mit dem Ziel, nachhaltige Wertentwicklung für institutionelle und private Kunden zu gewährleisten.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.07.)


(14.07.2026)

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Wiener Börse Party #1198: ATX schwächer, guter Tag für Semperit, 2. Versuch vom Sommerloch und eine klare Präferenz bei Addiko Bank




Addiko Bank
Akt. Indikation:  25.50 / 27.20
Uhrzeit:  15:20:50
Veränderung zu letztem SK:  0.57%
Letzter SK:  26.20 ( -2.24%)

Andritz
Akt. Indikation:  72.20 / 72.50
Uhrzeit:  15:21:16
Veränderung zu letztem SK:  0.07%
Letzter SK:  72.30 ( -0.41%)

Flughafen Wien
Akt. Indikation:  50.00 / 50.60
Uhrzeit:  15:20:17
Veränderung zu letztem SK:  -0.20%
Letzter SK:  50.40 ( 0.40%)

Semperit
Akt. Indikation:  14.80 / 14.90
Uhrzeit:  15:20:53
Veränderung zu letztem SK:  3.13%
Letzter SK:  14.40 ( 0.00%)



 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Porr, Kapsch TrafficCom, AT&S, Semperit, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, OMV, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Lenzing, Strabag, Rosgix, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, Stadlauer Malzfabrik AG, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, Frequentis, Amag, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, UBM, Fresenius Medical Care, Commerzbank, adidas, Merck KGaA, Scout24, Siemens Healthineers, Rheinmetall.

Random Partner

Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

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    2026
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    Autor: Christine Petzwinkler

    14.07.2026, 3351 Zeichen

    Semperit hebt nach einem deutlich besseren 2. Quartal die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr an. Das EBITDA für das 2. Quartal 2026 wird aktuell bei rund 40 Mio. Euro erwartet (Q2 2025: 19,6 Mio. Euro, Q1 2026: 26,8 Mio. Euro) bzw. das EBITDA für das 1. Halbjahr 2026 somit bei rund 67 Mio. Euro (1. Halbjahr 2025: 30,7 Mio. Euro). Die Prognose für das operative EBITDA (vor Projektkosten von rund 5 Mio. Euro) für das Gesamtjahr wird nun von rund 95 Mio. Euro auf rund 100 Mio. Euro angehoben. Die Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2026 werden am 13. August 2026 veröffentlicht.
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