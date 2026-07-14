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Wiener Börse zu Mittag schwächer: Semperit, RBI und Frequentis gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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14.07.2026, 1276 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:09 liegt der ATX mit -0.27 Prozent im Minus bei 6447 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.04% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Semperit mit +4.34% auf 15.025 Euro, dahinter RBI mit +2.33% auf 55.975 Euro und Frequentis mit +2.08% auf 61.25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25020 ( -0.38%, Ultimo 2025: 24490, 2.55% ytd). Topperformer DAX sind Brenntag mit +2.25% auf 59.57 Euro, dahinter BASF mit +1.81% auf 49.7325 Euro und Mercedes-Benz Group mit +1.39% auf 44.9075 Euro.

- PIR-News zu Semperit, Flughafen Wien, Andritz, Addiko/RBI, Research zu cyan, Kathrein Privatbank mit Personalie
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(14.07.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1198: ATX schwächer, guter Tag für Semperit, 2. Versuch vom Sommerloch und eine klare Präferenz bei Addiko Bank




 

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club

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    ... und einem fleissigen Bonusgast.<...

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    Autor: Christian Drastil

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