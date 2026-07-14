Wiener Börse zu Mittag schwächer: Semperit, RBI und Frequentis gesucht
Autor:
Christian Drastil
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14.07.2026, 1276 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:09 liegt der ATX mit -0.27 Prozent im Minus bei 6447 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.04% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Semperit mit +4.34% auf 15.025 Euro, dahinter RBI mit +2.33% auf 55.975 Euro und Frequentis mit +2.08% auf 61.25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25020 ( -0.38%, Ultimo 2025: 24490, 2.55% ytd). Topperformer DAX sind Brenntag mit +2.25% auf 59.57 Euro, dahinter BASF mit +1.81% auf 49.7325 Euro und Mercedes-Benz Group mit +1.39% auf 44.9075 Euro.
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- Nachlese: Damentennis in Kitz, Walter Gröbchen
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- Österreich-Depots: Beide etwas schwächer
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Harald Suekar: https://audio-cd.at/page/podcast/8788
Wiener Börse Party #1198: ATX schwächer, guter Tag für Semperit, 2. Versuch vom Sommerloch und eine klare Präferenz bei Addiko Bank
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Aktien auf dem Radar:Porr, Kapsch TrafficCom, AT&S, Semperit, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, OMV, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Lenzing, Strabag, Rosgix, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, Stadlauer Malzfabrik AG, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, Frequentis, Amag, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, UBM, Fresenius Medical Care, Commerzbank, adidas, Merck KGaA, Scout24, Siemens Healthineers, Rheinmetall.
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Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.
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- UBM-CEO Thomas Winkler
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... und einem fleissigen Bonusgast.<...
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ed. by Albert Mentzel et Albert Roux
1935
Forme, Editions d'Art Graphique et Photographique
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Wundergarten der Natur. Neue Bilddokumente schöner Pflanzenformen
1932
Verlag für Kunstwissenschaft
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The Somnambulist
1970
Lustrum Press
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