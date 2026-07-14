» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Semperit, RBI und Frequentis gesucht

14.07.2026, 1276 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:09 liegt der ATX mit -0.27 Prozent im Minus bei 6447 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.04% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Semperit mit +4.34% auf 15.025 Euro, dahinter RBI mit +2.33% auf 55.975 Euro und Frequentis mit +2.08% auf 61.25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25020 ( -0.38%, Ultimo 2025: 24490, 2.55% ytd). Topperformer DAX sind Brenntag mit +2.25% auf 59.57 Euro, dahinter BASF mit +1.81% auf 49.7325 Euro und Mercedes-Benz Group mit +1.39% auf 44.9075 Euro.

- PIR-News zu Semperit, Flughafen Wien, Andritz, Addiko/RBI, Research zu cyan, Kathrein Privatbank mit Personalie

- Unser Volumensrobot sagt: Porr, AT&S

- Nachlese: Damentennis in Kitz, Walter Gröbchen

- Börsegeschichte 14.7.: BA-CA

- Österreich-Depots: Beide etwas schwächer

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.22% vs. last #gabb, +7.24% ytd, +130.30% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Andrea Maier: https://audio-cd.at/page/podcast/8891

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Harald Suekar: https://audio-cd.at/page/podcast/8788

(14.07.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1198: ATX schwächer, guter Tag für Semperit, 2. Versuch vom Sommerloch und eine klare Präferenz bei Addiko Bank

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Porr, Kapsch TrafficCom, AT&S, Semperit, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, OMV, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Lenzing, Strabag, Rosgix, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, Stadlauer Malzfabrik AG, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, Frequentis, Amag, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, UBM, Fresenius Medical Care, Commerzbank, adidas, Merck KGaA, Scout24, Siemens Healthineers, Rheinmetall.

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