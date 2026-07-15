Wiener Börse am Vorittag schwächer: Palfinger, Wienerberger und FACC gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
15.07.2026, 1153 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 10:09 liegt der ATX mit -0.32 Prozent im Minus bei 6485 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.75% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +1.74% auf 32.15 Euro, dahinter Wienerberger mit +1.51% auf 22.23 Euro und FACC mit +1.22% auf 17.37 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24951 ( -0.78%, Ultimo 2025: 24490, 2.68% ytd). Topperformer DAX sind Hochtief mit +1.31% auf 470.1 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +0.49% auf 169.275 Euro und BMW mit +0.45% auf 57.58 Euro.
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Wiener Börse Party #1199: ATX schwächer, Sommerloch als Beleidigung, oekostrom-Season startet, Bawag-Serie und am Ende Only You
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