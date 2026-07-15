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Wiener Börse am Vorittag schwächer: Palfinger, Wienerberger und FACC gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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15.07.2026, 1153 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 10:09 liegt der ATX mit -0.32 Prozent im Minus bei 6485 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.75% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +1.74% auf 32.15 Euro, dahinter Wienerberger mit +1.51% auf 22.23 Euro und FACC mit +1.22% auf 17.37 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24951 ( -0.78%, Ultimo 2025: 24490, 2.68% ytd). Topperformer DAX sind Hochtief mit +1.31% auf 470.1 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +0.49% auf 169.275 Euro und BMW mit +0.45% auf 57.58 Euro.

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(15.07.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

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    Autor: Christian Drastil

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