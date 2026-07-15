Wiener Börse am Vorittag schwächer: Palfinger, Wienerberger und FACC gesucht

15.07.2026, 1153 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 10:09 liegt der ATX mit -0.32 Prozent im Minus bei 6485 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.75% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +1.74% auf 32.15 Euro, dahinter Wienerberger mit +1.51% auf 22.23 Euro und FACC mit +1.22% auf 17.37 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24951 ( -0.78%, Ultimo 2025: 24490, 2.68% ytd). Topperformer DAX sind Hochtief mit +1.31% auf 470.1 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +0.49% auf 169.275 Euro und BMW mit +0.45% auf 57.58 Euro.

- PIR-News zu Kontron

- #gabb Volumensradar: Porr, Flughafen Wien

- Nachlese: Brigitta Schwarzer

- Börsegeschichte 15.7.: AT&S

- Österreich-Depots: Stärker

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.30% vs. last #gabb, +7.56% ytd, +131.00% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Andrea Maier: https://audio-cd.at/page/podcast/8891

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(15.07.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1199: ATX schwächer, Sommerloch als Beleidigung, oekostrom-Season startet, Bawag-Serie und am Ende Only You

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Porr, Flughafen Wien, AT&S, Austriacard Holdings AG, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, voestalpine, SBO, EVN, Österreichische Post, FACC, Bajaj Mobility AG, CA Immo, Uniqa, Polytec Group, Frauenthal, RBI, Semperit, Wienerberger, BTV AG, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, Bawag, CPI Europe AG, Telekom Austria, UBM, Infineon, MTU Aero Engines, Mercedes-Benz Group, DAIMLER TRUCK HLD....

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