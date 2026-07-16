Wiener Börse Party feiert Jubiläum: 1200 Folgen und ein Markt im Detail (Podcast)
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16.07.2026, 886 Zeichen
Zur 1200. Ausgabe der Wiener Börse Party, moderiert von Christian Drastil, gibt es neben dem runden Jubiläum eine ganze Reihe an Unternehmensnachrichten und Marktdaten aus Wien und Frankfurt zu vermelden. Der Podcast blickt dabei nicht nur auf den aktuellen Handelstag, sondern auch auf historische Meilensteine österreichischer Börsengänge. ATX und DAX mit leichten Vorzeichen Zum Mittag notiert der ATX bei 6.449 Punkten und damit unverändert bei 0 Prozent. Unter den Einzelwerten sticht die im Podcast als „Bajaj Mobility“ beziehungsweise in der Anmoderation als „Pachatsch Mobility“ bezeichnete Aktie mit einem Plus von 4 Prozent auf 20 Euro heraus. Palfinger legt um 1 Prozent zu, ebenso Semperit. In Frankfurt zeigt sich der DAX schwächer und rutscht wieder unter die Marke von 25.000 Punkten....
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Börsepeople im Podcast S25/15: Julia Bunz
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