Wiener Börse zu Mittag schwächer: Bajaj Mobility, Palfinger und Semperit gesucht
Autor:
Christian Drastil
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16.07.2026, 1110 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:30 liegt der ATX mit -0.35 Prozent im Minus bei 6449 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.08% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +4.56% auf 20.85 Euro, dahinter Palfinger mit +1.79% auf 32.675 Euro und Semperit mit +1.45% auf 15.725 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24824 ( -0.70%, Ultimo 2025: 24490, 2.08% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Healthineers mit +0.66% auf 34.98 Euro, dahinter BASF mit +0.37% auf 48.115 Euro und SAP mit +0.25% auf 137.32 Euro.
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