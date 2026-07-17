One Villas: Wie eine Ex-Bankerin mit KI-gestütztem Ferienimmobilien-Management den Umsatz von Villen vervielfacht (Podcast)
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17.07.2026, 988 Zeichen
In der Jubiläums-Season 25 des Podcasts Börsepeople spricht Host Christian Drastil mit Julia Bunz, Founder and Managing Director von One Villas, über ein Geschäftsmodell, das professionelles Immobilienmanagement mit künstlicher Intelligenz verbindet – und dabei beachtliche Umsatzsteigerungen für Eigentümer erzielt. Vom Hotelmanager-Videospiel zur Bankkarriere Julia Bunz' beruflicher Weg zu One Villas begann nicht im Tourismus, sondern mit einem Kindheitstraum. Bereits mit 13 Jahren spielte sie Hotelmanagerin am Computer und stellte sich vor, wie sie eines Tages in Pumps durch eine Hotellobby schreitet. Nach dem Abitur folgte konsequent eine Ausbildung zur Hotelfachfrau – die Realität entsprach jedoch nicht der Vorstellung aus dem Computerspiel. Bunz wechselte daraufhin die Branche und ging nach Frankfurt am Main, wo sie bei der BHF Bank ein duales...
Weiterlesen: One Villas: Wie eine Ex-Bankerin mit KI-gestütztem Ferienimmobilien-Management den Umsatz von Villen vervielfacht
Wiener Börse Party #1201: Verfallstag mit klar schwächerem ATX (AT&S), Frequentis top, Vorbereitung oekostrom AG und oje, Marinomed!
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