SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

PIR-News zu Frequentis, Marinomed, Andritz, RBI/Addiko, Reploid, Erste Group, Research zu RBI (Christine Petzwinkler)

17.07.2026, 5039 Zeichen

Bei Frequentis konnten im 1. Halbjahr 2026 einige Meilensteine mit Umsatz- und Ergebnisauswirkung erreicht werden, die ursprünglich erst im 2. Halbjahr geplant waren. Dadurch ergab sich eine Verschiebung von Umsatz und Ergebnis in das 1. Halbjahr 2026, wie das Unternehmen mitteilt. Vorläufigen Zahlen zufolge liegt der Umsatz im 1. Halbjahr 2026 voraussichtlich bei rund 340 Mio. Euro (1. Halbjahr 2025: 236,8 Mio. Euro). Das EBIT wird laut dem Unternehmen im 1. Halbjahr 2026 bei rund 15 Mio. Euro erwartet (1. Halbjahr 2025: -4,3 Mio. Euro). Der Auftragseingang wird auf rund 360 Mio. Euro steigen (1. Halbjahr 2025: 309,0 Mio.). Der Ausblick wird auf eine Steigerung des Umsatzes um rund 15 Prozent angepasst (bisher "um rund 10%"). Die Guidance für Auftragseingang ("Steigerung") und EBIT-Marge ("rund 7 Prozent") bleibt unverändert. Der Halbjahresfinanzbericht 2026 wird wie geplant am 11. August 2026 veröffentlicht.
Frequentis ( Akt. Indikation:  64,90 /65,80, 3,57%)

Nach dem eingeleiteten Sanierungsverfahren im August 2024 muss Marinomed nun erneut ein gerichtliches Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragen. Erklärt wird dies seitens des Unternehmens damit, dass der gerichtlich genehmigte Sanierungsplan vom 14.November 2024 aufgrund des Abbruchs der Verhandlungen durch Unither Pharmaceuticals und fehlender Earnout-Zahlungen von Unither aus dem Verkauf des Carragelose Geschäftsbereichs nicht erfüllt werden könne und der Gesellschaft dadurch die Zahlungsunfähigkeit droht. Ziel des neuerlichen Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung sei es, die finanzielle Stabilität des Unternehmens durch Abschluss eines neuen Sanierungsplans abzusichern. Neben weiteren Restrukturierungsmaßnahmen sollen die rechtlichen Möglichkeiten gegenüber Unither Pharmaceuticals aus dem Verkauf des Carragelose-Geschäfts und die Assets der Marinosolv Plattform genutzt werden.
Marinomed Biotech ( Akt. Indikation:  0,00 /0,00, -100,00%)

Andritz erhielt von Hyogo Pulp Industries, einem japanischen Produzenten von ungebleichtem Kraftzellstoff, einen Auftrag zur Lieferung eines zweiten DD-Wäschers (Drum Displacer) und eines Blowline-Refiners für das Werk in Tanigawa, Japan. Die Inbetriebnahme ist für Mai 2028 geplant. Der Auftragswert wird nicht bekanntgegeben. Hyogo Pulp Industries betreibt seit 2025 Eindampf- und Methanolverflüssigungsanlagen von Andritz und macht dadurch Japans erste Biomethanolproduktion aus einem Zellstoffwerk möglich.
Andritz ( Akt. Indikation:  73,50 /73,70, -0,81%)

Der RBI sind bis zum 16. Juli 2026 Annahmeerklärungen für insgesamt 10.668.951 Aktien der Addiko zugegangen, was. 55,32 Prozent aller angebotsgegenständlichen Addiko-Aktien entspricht. Die Mindestannahmeschwelle des Angebots von mehr als 55 Prozent aller angebotsgegenständlichen Addiko-Aktien ist somit aktuell überschritten, teilt die RBI mit.
RBI ( Akt. Indikation:  53,35 /53,45, -2,38%)
Addiko Bank ( Akt. Indikation:  26,00 /27,50, -0,93%)

Die Reploid Group hat vorläufige Zahlen für 2025 mitgeteilt und rechnet mit einem Umsatz von 38 Mio. Euro (2024: 5 Mio. Euro) und einem Jahresüberschuss von 9 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern wird bei 12. Mio. Euro erwartet (2024: 1 Mio. Euro). Laut Reploid ist der Formalfehler im Zusammenhang mit der Bestellung der Wirtschaftsprüfer für 2023 und 2024 bereinigt. Die finalen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 werden im August 2026 veröffentlicht.
Darüber hinaus informiert Reploid, dass das Düngergeschäft in einer eigenständigen Gesellschaft gebündelt wird. Die neu gegründete Reploid Regreen GmbH mit Sitz in Wels wird unter der Geschäftsführung von Andreas Steinbüchler organische Dünger auf Basis von Insektenfrass produzieren und vermarkten. Der Markteintritt ist für Herbst 2026 mit Düngersticks für Topfpflanzen vorgesehen. Noch im selben Jahr sollen ein Rasendünger und ein Agrardünger für den landwirtschaftlichen Einsatz folgen. Rohstoffbasis der künftigen Regreen-Produkte ist Insektenfrass aus den von Reploid errichteten ReFarmUnits. Insektenfrass ist ein nährstoffreiches Produkt der Verwertung organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie durch die Schwarze Soldatenfliege.

Awards: Die Erste Group wurde im Rahmen der soeben veröffentlichten „Awards for Excellence“ von Euromoney als beste Bank in Zentral- und Osteuropa ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt sie den Titel „CEE’s Best Bank for Large Corporates“. Auch die Tochterbanken der Gruppe überzeugten in ihren jeweiligen Märkten: In Österreich und Rumänien wurden sie als „Best Bank“ ausgezeichnet. Zusätzlich konnten die lokalen Banken in Polen, Tschechien und der Slowakei insgesamt sechs weitere Euromoney-Auszeichnungen gewinnen.
Erste Group ( Akt. Indikation:  112,70 /112,90, -1,66%)

Die Analysten von Keefe Bruyette & Woods bestätigen die Underperform-Empfehlung für RBI und heben das Kursziel von 37,0 auf 44,0 Euro an.
RBI ( Akt. Indikation:  53,35 /53,45, -2,38%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.07.)


(17.07.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1201: Verfallstag mit klar schwächerem ATX (AT&S), Frequentis top, Vorbereitung oekostrom AG und oje, Marinomed!




Addiko Bank
Akt. Indikation:  25.90 / 27.50
Uhrzeit:  13:04:43
Veränderung zu letztem SK:  -0.74%
Letzter SK:  26.90 ( -0.37%)

Andritz
Akt. Indikation:  73.30 / 74.00
Uhrzeit:  13:04:43
Veränderung zu letztem SK:  -0.34%
Letzter SK:  73.90 ( -0.40%)

Erste Group
Akt. Indikation:  111.70 / 112.40
Uhrzeit:  13:04:43
Veränderung zu letztem SK:  0.31%
Letzter SK:  111.70 ( -2.62%)

Frequentis
Akt. Indikation:  66.50 / 68.70
Uhrzeit:  13:04:43
Veränderung zu letztem SK:  0.30%
Letzter SK:  67.40 ( 6.81%)

RBI
Akt. Indikation:  53.30 / 53.55
Uhrzeit:  13:04:43
Veränderung zu letztem SK:  0.71%
Letzter SK:  53.05 ( -3.02%)



 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:AT&S, Porr, Agrana, Austriacard Holdings AG, Amag, Polytec Group, Wienerberger, CPI Europe AG, Lenzing, Mayr-Melnhof, FACC, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, Frequentis, Marinomed Biotech, Semperit, Wolford, Wolftank-Adisa, Bawag, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Travelers Companies, Fresenius Medical Care, SAP, Deutsche Telekom.

Random Partner

Verbund
Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Am Verfallstag Juli zunächst schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 17.7.: Feratel (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Julia Bunz One Villas, Rudi Zipfelmayer (audio cd.at)

» PIR-News zu Frequentis, Marinomed, Andritz, RBI/Addiko, Reploid, Erste G...

» Verfallstag drückt ATX ins Minus: Frequentis glänzt, Marinomed erneut vo...

» Wiener Börse Party #1201: Verfallstag mit klar schwächerem ATX (AT&S), F...

» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Frequentis, Agrana und Verbun...

» Börsepeople im Podcast S25/14: Andrea Maier

» One Villas: Wie eine Ex-Bankerin mit KI-gestütztem Ferienimmobilien-Mana...

» Börsepeople im Podcast S25/15: Julia Bunz


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
CA Immo hebt Höchstlimit des bestehenden Aktienrückkaufprogramms an
Wie Manz, WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, AT&S, SMA Solar, bet-at-home.com und FACC für Gesprächsstoff sorgten
Wie European Lithium, Noratis, LPKF Laser, Wacker Neuson, Salzgitter und Pantaflix für Gesprächsstoff sorgten
Wie Commerzbank, Deutsche Bank, Scout24, Rheinmetall, E.ON und Deutsche Telekom für Gesprächsstoff im DAX sorgten
JP Morgan Chase und American Express vs. Sberbank und Erste Group – kommentierter KW 29 Peer Group Watch Banken




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2146
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1193: ATX schwächer, Semperit und Bajaj Mobility gesucht, Umsätze deutlich unter 1. Halbjahr

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    John Gossage
    LAMF (Special Edition)
    2026
    Magic Hour Press

    Dag Alveng
    Asylum
    1987
    Koks Forlag & Preus Fotomuseum

    Fritz Kühn
    Kompositionen in Schwarz und Weiß
    1959
    F. Bruckmann

    Karl Blossfeldt
    Wundergarten der Natur. Neue Bilddokumente schöner Pflanzenformen
    1932
    Verlag für Kunstwissenschaft

    Ryuji Miyamoto
    Kobe 1995 After the Earthquake
    1995
    Telescope



    Autor: Christine Petzwinkler

    17.07.2026, 5039 Zeichen

    Bei Frequentis konnten im 1. Halbjahr 2026 einige Meilensteine mit Umsatz- und Ergebnisauswirkung erreicht werden, die ursprünglich erst im 2. Halbjahr geplant waren. Dadurch ergab sich eine Verschiebung von Umsatz und Ergebnis in das 1. Halbjahr 2026, wie das Unternehmen mitteilt. Vorläufigen Zahlen zufolge liegt der Umsatz im 1. Halbjahr 2026 voraussichtlich bei rund 340 Mio. Euro (1. Halbjahr 2025: 236,8 Mio. Euro). Das EBIT wird laut dem Unternehmen im 1. Halbjahr 2026 bei rund 15 Mio. Euro erwartet (1. Halbjahr 2025: -4,3 Mio. Euro). Der Auftragseingang wird auf rund 360 Mio. Euro steigen (1. Halbjahr 2025: 309,0 Mio.). Der Ausblick wird auf eine Steigerung des Umsatzes um rund 15 Prozent angepasst (bisher "um rund 10%"). Die Guidance für Auftragseingang ("Steigerung") und EBIT-Marge ("rund 7 Prozent") bleibt unverändert. Der Halbjahresfinanzbericht 2026 wird wie geplant am 11. August 2026 veröffentlicht.
    Frequentis ( Akt. Indikation:  64,90 /65,80, 3,57%)

    Nach dem eingeleiteten Sanierungsverfahren im August 2024 muss Marinomed nun erneut ein gerichtliches Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragen. Erklärt wird dies seitens des Unternehmens damit, dass der gerichtlich genehmigte Sanierungsplan vom 14.November 2024 aufgrund des Abbruchs der Verhandlungen durch Unither Pharmaceuticals und fehlender Earnout-Zahlungen von Unither aus dem Verkauf des Carragelose Geschäftsbereichs nicht erfüllt werden könne und der Gesellschaft dadurch die Zahlungsunfähigkeit droht. Ziel des neuerlichen Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung sei es, die finanzielle Stabilität des Unternehmens durch Abschluss eines neuen Sanierungsplans abzusichern. Neben weiteren Restrukturierungsmaßnahmen sollen die rechtlichen Möglichkeiten gegenüber Unither Pharmaceuticals aus dem Verkauf des Carragelose-Geschäfts und die Assets der Marinosolv Plattform genutzt werden.
    Marinomed Biotech ( Akt. Indikation:  0,00 /0,00, -100,00%)

    Andritz erhielt von Hyogo Pulp Industries, einem japanischen Produzenten von ungebleichtem Kraftzellstoff, einen Auftrag zur Lieferung eines zweiten DD-Wäschers (Drum Displacer) und eines Blowline-Refiners für das Werk in Tanigawa, Japan. Die Inbetriebnahme ist für Mai 2028 geplant. Der Auftragswert wird nicht bekanntgegeben. Hyogo Pulp Industries betreibt seit 2025 Eindampf- und Methanolverflüssigungsanlagen von Andritz und macht dadurch Japans erste Biomethanolproduktion aus einem Zellstoffwerk möglich.
    Andritz ( Akt. Indikation:  73,50 /73,70, -0,81%)

    Der RBI sind bis zum 16. Juli 2026 Annahmeerklärungen für insgesamt 10.668.951 Aktien der Addiko zugegangen, was. 55,32 Prozent aller angebotsgegenständlichen Addiko-Aktien entspricht. Die Mindestannahmeschwelle des Angebots von mehr als 55 Prozent aller angebotsgegenständlichen Addiko-Aktien ist somit aktuell überschritten, teilt die RBI mit.
    RBI ( Akt. Indikation:  53,35 /53,45, -2,38%)
    Addiko Bank ( Akt. Indikation:  26,00 /27,50, -0,93%)

    Die Reploid Group hat vorläufige Zahlen für 2025 mitgeteilt und rechnet mit einem Umsatz von 38 Mio. Euro (2024: 5 Mio. Euro) und einem Jahresüberschuss von 9 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern wird bei 12. Mio. Euro erwartet (2024: 1 Mio. Euro). Laut Reploid ist der Formalfehler im Zusammenhang mit der Bestellung der Wirtschaftsprüfer für 2023 und 2024 bereinigt. Die finalen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 werden im August 2026 veröffentlicht.
    Darüber hinaus informiert Reploid, dass das Düngergeschäft in einer eigenständigen Gesellschaft gebündelt wird. Die neu gegründete Reploid Regreen GmbH mit Sitz in Wels wird unter der Geschäftsführung von Andreas Steinbüchler organische Dünger auf Basis von Insektenfrass produzieren und vermarkten. Der Markteintritt ist für Herbst 2026 mit Düngersticks für Topfpflanzen vorgesehen. Noch im selben Jahr sollen ein Rasendünger und ein Agrardünger für den landwirtschaftlichen Einsatz folgen. Rohstoffbasis der künftigen Regreen-Produkte ist Insektenfrass aus den von Reploid errichteten ReFarmUnits. Insektenfrass ist ein nährstoffreiches Produkt der Verwertung organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie durch die Schwarze Soldatenfliege.

    Awards: Die Erste Group wurde im Rahmen der soeben veröffentlichten „Awards for Excellence“ von Euromoney als beste Bank in Zentral- und Osteuropa ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt sie den Titel „CEE’s Best Bank for Large Corporates“. Auch die Tochterbanken der Gruppe überzeugten in ihren jeweiligen Märkten: In Österreich und Rumänien wurden sie als „Best Bank“ ausgezeichnet. Zusätzlich konnten die lokalen Banken in Polen, Tschechien und der Slowakei insgesamt sechs weitere Euromoney-Auszeichnungen gewinnen.
    Erste Group ( Akt. Indikation:  112,70 /112,90, -1,66%)

    Die Analysten von Keefe Bruyette & Woods bestätigen die Underperform-Empfehlung für RBI und heben das Kursziel von 37,0 auf 44,0 Euro an.
    RBI ( Akt. Indikation:  53,35 /53,45, -2,38%)

    (Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.07.)


    (17.07.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1201: Verfallstag mit klar schwächerem ATX (AT&S), Frequentis top, Vorbereitung oekostrom AG und oje, Marinomed!




    Addiko Bank
    Akt. Indikation:  25.90 / 27.50
    Uhrzeit:  13:04:43
    Veränderung zu letztem SK:  -0.74%
    Letzter SK:  26.90 ( -0.37%)

    Andritz
    Akt. Indikation:  73.30 / 74.00
    Uhrzeit:  13:04:43
    Veränderung zu letztem SK:  -0.34%
    Letzter SK:  73.90 ( -0.40%)

    Erste Group
    Akt. Indikation:  111.70 / 112.40
    Uhrzeit:  13:04:43
    Veränderung zu letztem SK:  0.31%
    Letzter SK:  111.70 ( -2.62%)

    Frequentis
    Akt. Indikation:  66.50 / 68.70
    Uhrzeit:  13:04:43
    Veränderung zu letztem SK:  0.30%
    Letzter SK:  67.40 ( 6.81%)

    RBI
    Akt. Indikation:  53.30 / 53.55
    Uhrzeit:  13:04:43
    Veränderung zu letztem SK:  0.71%
    Letzter SK:  53.05 ( -3.02%)



     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:AT&S, Porr, Agrana, Austriacard Holdings AG, Amag, Polytec Group, Wienerberger, CPI Europe AG, Lenzing, Mayr-Melnhof, FACC, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, Frequentis, Marinomed Biotech, Semperit, Wolford, Wolftank-Adisa, Bawag, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Travelers Companies, Fresenius Medical Care, SAP, Deutsche Telekom.

    Random Partner

    Verbund
    Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Am Verfallstag Juli zunächst schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 17.7.: Feratel (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Julia Bunz One Villas, Rudi Zipfelmayer (audio cd.at)

    » PIR-News zu Frequentis, Marinomed, Andritz, RBI/Addiko, Reploid, Erste G...

    » Verfallstag drückt ATX ins Minus: Frequentis glänzt, Marinomed erneut vo...

    » Wiener Börse Party #1201: Verfallstag mit klar schwächerem ATX (AT&S), F...

    » Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Frequentis, Agrana und Verbun...

    » Börsepeople im Podcast S25/14: Andrea Maier

    » One Villas: Wie eine Ex-Bankerin mit KI-gestütztem Ferienimmobilien-Mana...

    » Börsepeople im Podcast S25/15: Julia Bunz


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
    CA Immo hebt Höchstlimit des bestehenden Aktienrückkaufprogramms an
    Wie Manz, WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, AT&S, SMA Solar, bet-at-home.com und FACC für Gesprächsstoff sorgten
    Wie European Lithium, Noratis, LPKF Laser, Wacker Neuson, Salzgitter und Pantaflix für Gesprächsstoff sorgten
    Wie Commerzbank, Deutsche Bank, Scout24, Rheinmetall, E.ON und Deutsche Telekom für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    JP Morgan Chase und American Express vs. Sberbank und Erste Group – kommentierter KW 29 Peer Group Watch Banken




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2146
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1193: ATX schwächer, Semperit und Bajaj Mobility gesucht, Umsätze deutlich unter 1. Halbjahr

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Eva Chupikova
      Faroe Islands ; Wool, Wind & Waves
      2026
      Self published

      João Linneu
      JJ VFF VV
      2026
      Void

      Fabrizio Strada
      Strada
      2025
      89books

      Keizo Kitajima
      USSR 1991
      2012
      Little Big Man

      Ralph Gibson
      The Somnambulist
      1970
      Lustrum Press

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de