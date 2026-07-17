Verfallstag drückt ATX ins Minus: Frequentis glänzt, Marinomed erneut vor Sanierungsverfahren (Podcast)
Autor:
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
httsp://audio-cd.at
>> Website
17.07.2026, 962 Zeichen
Die Wiener Börse Party Folge #1201 vom Juli-Verfallstag liefert einen dichten Überblick über einen schwächeren Markt, positive Nachrichten von Frequentis und einen weiteren Rückschlag für Marinomed. Host Christian Drastil ordnet die wichtigsten Entwicklungen des Tages ein – von der Kapitalerhöhungsvorbereitung der oekostrom AG bis zur RBI-Addiko-Übernahme. ATX klar im Minus Der Wiener Leitindex ATX zeigte sich am Freitag deutlich schwächer. Zum Mittag stand ein Minus von 1,73 Prozent auf 6.348 Punkte zu Buche. Nur wenige Werte konnten sich der negativen Marktstimmung entziehen: Frequentis legte um 3,2 Prozent zu, gestützt durch positive Unternehmensnachrichten, während Andritz um 0,7 Prozent und Verbund unverändert bei null Prozent notierten. Besonders auffällig war die Entwicklung bei AT&S: Die Aktie verlor zum Mittag rund 9 Prozent, bleibt...
Weiterlesen: Verfallstag drückt ATX ins Minus: Frequentis glänzt, Marinomed erneut vor Sanierungsverfahren
Wiener Börse Party #1201: Verfallstag mit klar schwächerem ATX (AT&S), Frequentis top, Vorbereitung oekostrom AG und oje, Marinomed!
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:AT&S, Porr, Agrana, Austriacard Holdings AG, Amag, Polytec Group, Wienerberger, CPI Europe AG, Lenzing, Mayr-Melnhof, FACC, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, Frequentis, Marinomed Biotech, Semperit, Wolford, Wolftank-Adisa, Bawag, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Travelers Companies, Fresenius Medical Care, SAP, Deutsche Telekom.
Random Partner
Do&Co
Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Am Verfallstag Juli zunächst schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 17.7.: Feratel (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Julia Bunz One Villas, Rudi Zipfelmayer (audio cd.at)
» PIR-News zu Frequentis, Marinomed, Andritz, RBI/Addiko, Reploid, Erste G...
» Verfallstag drückt ATX ins Minus: Frequentis glänzt, Marinomed erneut vo...
» Wiener Börse Party #1201: Verfallstag mit klar schwächerem ATX (AT&S), F...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Frequentis, Agrana und Verbun...
» Börsepeople im Podcast S25/14: Andrea Maier
» One Villas: Wie eine Ex-Bankerin mit KI-gestütztem Ferienimmobilien-Mana...
» Börsepeople im Podcast S25/15: Julia Bunz
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- SMA Solar und Salzgitter vs. Aixtron und Suess Mi...
- Dropbox und Zalando vs. GoPro und RIB Software – ...
- Wienerberger und HeidelbergCement vs. Strabag und...
- JP Morgan Chase und American Express vs. Sberbank...
- Volkswagen und Mercedes-Benz Group vs. Leoni und ...
- wikifolio Champion per ..: Simon Weishar mit Szew...
Featured Partner Video
Monthly Main Event #3: Darüber spricht man an der Wiener Börse im Juni 2026, alles im Zeichen der 20. ZFA-Awards (... Re-Live hier)
Willkommen zum 3. Monthly Main Event - das bedeutet Wiener Börse XXL im Hauptabendprogramm. Im Juni geht es den Gastgebern Christian Drastil und Robert Gillinger für kapitalmarkt-stimme.at um 20 Ja...
Books josefchladek.com
Formes nues
ed. by Albert Mentzel et Albert Roux
1935
Forme, Editions d'Art Graphique et Photographique
Larry Clark
Tulsa (first edition)
1971
Lustrum Press
João Linneu
JJ VFF VV
2026
Void
Ralph Gibson
The Somnambulist
1970
Lustrum Press
17.07.2026, 962 Zeichen
Die Wiener Börse Party Folge #1201 vom Juli-Verfallstag liefert einen dichten Überblick über einen schwächeren Markt, positive Nachrichten von Frequentis und einen weiteren Rückschlag für Marinomed. Host Christian Drastil ordnet die wichtigsten Entwicklungen des Tages ein – von der Kapitalerhöhungsvorbereitung der oekostrom AG bis zur RBI-Addiko-Übernahme. ATX klar im Minus Der Wiener Leitindex ATX zeigte sich am Freitag deutlich schwächer. Zum Mittag stand ein Minus von 1,73 Prozent auf 6.348 Punkte zu Buche. Nur wenige Werte konnten sich der negativen Marktstimmung entziehen: Frequentis legte um 3,2 Prozent zu, gestützt durch positive Unternehmensnachrichten, während Andritz um 0,7 Prozent und Verbund unverändert bei null Prozent notierten. Besonders auffällig war die Entwicklung bei AT&S: Die Aktie verlor zum Mittag rund 9 Prozent, bleibt...
Weiterlesen: Verfallstag drückt ATX ins Minus: Frequentis glänzt, Marinomed erneut vor Sanierungsverfahren
Wiener Börse Party #1201: Verfallstag mit klar schwächerem ATX (AT&S), Frequentis top, Vorbereitung oekostrom AG und oje, Marinomed!
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:AT&S, Porr, Agrana, Austriacard Holdings AG, Amag, Polytec Group, Wienerberger, CPI Europe AG, Lenzing, Mayr-Melnhof, FACC, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, Frequentis, Marinomed Biotech, Semperit, Wolford, Wolftank-Adisa, Bawag, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Travelers Companies, Fresenius Medical Care, SAP, Deutsche Telekom.
Random Partner
Do&Co
Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Am Verfallstag Juli zunächst schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 17.7.: Feratel (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Julia Bunz One Villas, Rudi Zipfelmayer (audio cd.at)
» PIR-News zu Frequentis, Marinomed, Andritz, RBI/Addiko, Reploid, Erste G...
» Verfallstag drückt ATX ins Minus: Frequentis glänzt, Marinomed erneut vo...
» Wiener Börse Party #1201: Verfallstag mit klar schwächerem ATX (AT&S), F...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Frequentis, Agrana und Verbun...
» Börsepeople im Podcast S25/14: Andrea Maier
» One Villas: Wie eine Ex-Bankerin mit KI-gestütztem Ferienimmobilien-Mana...
» Börsepeople im Podcast S25/15: Julia Bunz
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- SMA Solar und Salzgitter vs. Aixtron und Suess Mi...
- Dropbox und Zalando vs. GoPro und RIB Software – ...
- Wienerberger und HeidelbergCement vs. Strabag und...
- JP Morgan Chase und American Express vs. Sberbank...
- Volkswagen und Mercedes-Benz Group vs. Leoni und ...
- wikifolio Champion per ..: Simon Weishar mit Szew...
Featured Partner Video
Monthly Main Event #3: Darüber spricht man an der Wiener Börse im Juni 2026, alles im Zeichen der 20. ZFA-Awards (... Re-Live hier)
Willkommen zum 3. Monthly Main Event - das bedeutet Wiener Börse XXL im Hauptabendprogramm. Im Juni geht es den Gastgebern Christian Drastil und Robert Gillinger für kapitalmarkt-stimme.at um 20 Ja...
Books josefchladek.com
Masahisa Fukase
Sasuke
2025
Atelier EXB
Bertien van Manen
Let's Sit Down Before We Go
2011
MACK
Larry Clark
Tulsa (first edition)
1971
Lustrum Press
Mark Mahaney
Polar Night
2019/2021
Trespasser
Moi Wer (Moi Ver, Moses Vorobeichic)
Ci-contre
2004
Ann und Jürgen Wilde