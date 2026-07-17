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Verfallstag drückt ATX ins Minus: Frequentis glänzt, Marinomed erneut vor Sanierungsverfahren (Podcast)

17.07.2026, 962 Zeichen
Die Wiener Börse Party Folge #1201 vom Juli-Verfallstag liefert einen dichten Überblick über einen schwächeren Markt, positive Nachrichten von Frequentis und einen weiteren Rückschlag für Marinomed. Host Christian Drastil ordnet die wichtigsten Entwicklungen des Tages ein – von der Kapitalerhöhungsvorbereitung der oekostrom AG bis zur RBI-Addiko-Übernahme. ATX klar im Minus Der Wiener Leitindex ATX zeigte sich am Freitag deutlich schwächer. Zum Mittag stand ein Minus von 1,73 Prozent auf 6.348 Punkte zu Buche. Nur wenige Werte konnten sich der negativen Marktstimmung entziehen: Frequentis legte um 3,2 Prozent zu, gestützt durch positive Unternehmensnachrichten, während Andritz um 0,7 Prozent und Verbund unverändert bei null Prozent notierten. Besonders auffällig war die Entwicklung bei AT&S: Die Aktie verlor zum Mittag rund 9 Prozent, bleibt...

Weiterlesen: Verfallstag drückt ATX ins Minus: Frequentis glänzt, Marinomed erneut vor Sanierungsverfahren


(17.07.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1201: Verfallstag mit klar schwächerem ATX (AT&S), Frequentis top, Vorbereitung oekostrom AG und oje, Marinomed!




 

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