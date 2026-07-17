Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Frequentis, Agrana und Verbund gesucht
Autor:
Christian Drastil
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17.07.2026, 1293 Zeichen
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Um 11:03 liegt der ATX mit -1.73 Prozent im Minus bei 6348 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 19.18% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +3.17% auf 65.1 Euro, dahinter Agrana mit +0.66% auf 11.425 Euro und Verbund mit +0.64% auf 58.925 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24676 ( -0.96%, Ultimo 2025: 24490, 1.74% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Telekom mit +2.46% auf 27.335 Euro, dahinter Rheinmetall mit +1.54% auf 978.75 Euro und E.ON mit +1.48% auf 19.175 Euro.
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- #gabb Volumensradar: Porr, Agrana, Telekom Austria
- Nachlese: Julia Bunz One Villas, Rudi Zipfelmayer
- Börsegeschichte 17.7.: Feratel
- Österreich-Depots: Am Verfallstag Juli zunächst schwächer
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Florian Wagner: https://audio-cd.at/page/podcast/8841
Christian Vollmuth: https://audio-cd.at/page/podcast/8830
Wiener Börse Party #1201: Verfallstag mit klar schwächerem ATX (AT&S), Frequentis top, Vorbereitung oekostrom AG und oje, Marinomed!
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