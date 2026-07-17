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Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Frequentis, Agrana und Verbund gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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17.07.2026, 1293 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:03 liegt der ATX mit -1.73 Prozent im Minus bei 6348 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 19.18% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +3.17% auf 65.1 Euro, dahinter Agrana mit +0.66% auf 11.425 Euro und Verbund mit +0.64% auf 58.925 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24676 ( -0.96%, Ultimo 2025: 24490, 1.74% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Telekom mit +2.46% auf 27.335 Euro, dahinter Rheinmetall mit +1.54% auf 978.75 Euro und E.ON mit +1.48% auf 19.175 Euro.

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Florian Wagner: https://audio-cd.at/page/podcast/8841
Christian Vollmuth: https://audio-cd.at/page/podcast/8830


(17.07.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1201: Verfallstag mit klar schwächerem ATX (AT&S), Frequentis top, Vorbereitung oekostrom AG und oje, Marinomed!




 

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    Autor: Christian Drastil

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