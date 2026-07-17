Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Frequentis, Agrana und Verbund gesucht

17.07.2026, 1293 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:03 liegt der ATX mit -1.73 Prozent im Minus bei 6348 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 19.18% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +3.17% auf 65.1 Euro, dahinter Agrana mit +0.66% auf 11.425 Euro und Verbund mit +0.64% auf 58.925 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24676 ( -0.96%, Ultimo 2025: 24490, 1.74% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Telekom mit +2.46% auf 27.335 Euro, dahinter Rheinmetall mit +1.54% auf 978.75 Euro und E.ON mit +1.48% auf 19.175 Euro.

- PIR-News zu Frequentis, Marinomed, Andritz, RBI/Addiko, Reploid, Erste Group, Research zu RBI

- #gabb Volumensradar: Porr, Agrana, Telekom Austria

- Nachlese: Julia Bunz One Villas, Rudi Zipfelmayer

- Börsegeschichte 17.7.: Feratel

- Österreich-Depots: Am Verfallstag Juli zunächst schwächer

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.52% vs. last #gabb, +6.86% ytd, +129.50% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Julia Bunz: https://audio-cd.at/page/podcast/8916

Andrea Maier: https://audio-cd.at/page/podcast/8891

Eva Landrichtinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8868

Florian Wagner: https://audio-cd.at/page/podcast/8841

Christian Vollmuth: https://audio-cd.at/page/podcast/8830

(17.07.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1201: Verfallstag mit klar schwächerem ATX (AT&S), Frequentis top, Vorbereitung oekostrom AG und oje, Marinomed!

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:AT&S, Porr, Agrana, Austriacard Holdings AG, Amag, Polytec Group, Wienerberger, CPI Europe AG, Lenzing, Mayr-Melnhof, FACC, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, Frequentis, Marinomed Biotech, Semperit, Wolford, Wolftank-Adisa, Bawag, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Travelers Companies.

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