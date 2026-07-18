LinkedIn-NL: Yeah, unser Song ist Top100! Und die grosse Zertifikate Sondernummer ist da

Unser Song "Österreich, weltmeisterreif" unter http://www.audio-cd.at/music hat zwar vom Titel her nicht ganz so gut gepasst, dafür aber auf Spotify funktioniert, man sieht bereits eine vierstellige Abspielzahl unter o.a. Link, der direkt auf unsere Songs auf Spotify geht. Und das war das Ziel. Auch die neue Nummer "Market & Me" (der Wiener Börse Party Jingle in Songform mit u.a. Mirko Lukic, Peter Brezinschek, Wolfgang Matejka, Jim Rogers) funktioniert sehr gut und hat schon mehrere hundert Downloads. Doch zurück zu "Österreich, weltmeisterreif" mit Hans Huber über die Rangnick-Boys: ich hatte Ö3-Legende Walter Gröbchen für die Serie "Books from Friends" (http://www.audio-cd.at/booksfromfriends ) eingeladen, denn Walters Buch über die 100 essentiellsten österreichischen Popsongs ("Die guten Kräfte") taugt mir sehr. Wir haben launig über das Buch gepodcastet und auch auf die begleitende Playlist (unbedingt ansehen) verwiesen: https://open.spotify.com/playlist/0yFvrhcNSwSBCieUvFl8M... . Auf genau diese Playlist hat Walter unseren Song augenzwinkernd mal aufgenommen, das wird zumindest ein paar Tage so bleiben. Ich finds witzig, einen eigenen Song auf der Playlist der 100 wichtigsten österreichischen Popsongs zu haben ...

Unter http://www.boerse-social.com/magazine ist neben der jüngsten Ausgabe mit der BKS am Cover nun auch die 76-seitige Print-Sondernummer zu "20 Jahren ZFA" digital verfügbar. Das sind 76 Seiten Zertifikate pur. Die nächste Ausgabe (noch im Juli) wird dann dem Thema "Treasury" gewidmet"sein.

Unter http://www.christian-drastil.com gibt es indes die Infos und die Fanwall (danke, Porr) zu meinem Buch. Wer auch welche will und auch gleich die http://www.openingbell.euläuten mag, schreibt mir ein Reply. Wir finden sicher einen Termin.

Danke fürs Lesen, Christian

christian.drastil@audio-cd.at