Börsegeschiche 20.7.: BA-CA, Libro, Agrana, Amag (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

20.07.2026, 737 Zeichen

Indexumstellungen:

20.07.1998: Bank Austria (Vorzüge) scheidet aus dem ATX aus

20.07.2001: Libro scheidet aus dem ATX aus zum Kalender



Positive Serie in Tagen:

20.07.1993: Agrana: Längste positive Serie: 10 Tage (endete am 20.07.1993)



Gleichbleibende Serie in Tagen:

20.07.2023: Amag: Längste gleichbleibende Serie: 7 Tage (endete am 20.07.2023)

Bisher gab es an einem 20. Juli 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 20.07. beträgt -0,02%. Der beste 20.07. fand im Jahr 2000 mit 3,02%statt, der schlechteste 20.07. im Jahr 1992 mit -5,58%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 20.07. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.07.)

(20.07.2026)

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1. mind the #gabb





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