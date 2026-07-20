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Unser Song ist Top100 und das 76-seitige Zertifikate Magazine 20 Jahre ZFA ist zum Download bereit (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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20.07.2026, 2094 Zeichen

Um 11:15 liegt der ATX mit +0.04 Prozent im Plus bei 6367 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 19.54% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +3.93% auf 70.05 Euro, dahinter Palfinger mit +1.81% auf 32.425 Euro und Semperit mit +1.34% auf 15.15 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24891 (+0.24%, Ultimo 2025: 24490, 1.39% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +3.12% auf 152.27 Euro, dahinter RWE mit +2.86% auf 57.6 Euro und Fresenius mit +2.01% auf 42.57 Euro.

Unser Song "Österreich, weltmeisterreif" unter http://www.audio-cd.at/music hat zwar vom Titel her nicht ganz so gut gepasst, dafür aber auf Spotify funktioniert, man sieht bereits eine vierstellige Abspielzahl unter o.a. Link, der direkt auf unsere Songs auf Spotify geht. Und das war das Ziel. Auch die neue Nummer "Market & Me" (der Wiener Börse Party Jingle in Songform mit u.a. Mirko Lukic, Peter Brezinschek, Wolfgang Matejka, Jim Rogers) funktioniert sehr gut und hat schon mehrere hundert Downloads. Doch zurück zu "Österreich, weltmeisterreif" mit Hans Huber über die Rangnick-Boys: ich hatte Ö3-Legende Walter Gröbchen für die Serie "Books from Friends" (http://www.audio-cd.at/booksfromfriends ) eingeladen, denn Walters Buch über die 100 essentiellsten österreichischen Popsongs ("Die guten Kräfte") taugt mir sehr. Wir haben launig über das Buch gepodcastet und auch auf die begleitende Playlist (unbedingt ansehen und -hören) verwiesen: https://open.spotify.com/playlist/0yFvrhcNSwSBCieUvFl8MC. Auf genau diese Playlist hat Walter unseren Song augenzwinkernd mal aufgenommen, das wird zumindest ein paar Tage so bleiben. Ich finds witzig, einen eigenen Song auf der Playlist der 100 wichtigsten österreichischen Popsongs zu haben ...

Unter http://www.boerse-social.com/magazine ist neben der jüngsten Ausgabe mit der BKS am Cover nun auch die 76-seitige Print-Sondernummer zu "20 Jahren ZFA" digital verfügbar. Das sind 76 Seiten Zertifikate pur. Die nächste Ausgabe (noch im Juli) wird dann dem Thema "Treasury" gewidmet"sein.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.07.)


(20.07.2026)

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