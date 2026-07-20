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Wenn der Podcast zur Wettbude wird: Wie der Offline-Podcast Österreichs WM-Auftritt exakt vorhersagte (Podcast)

20.07.2026, 1006 Zeichen
In der zweiten Folge der zweiten Staffel des Offline-Podcasts, treffend betitelt mit "Arg, wie präzise wir Österreichs Abschneiden bei der Fussball-WM eingeschätzt hatten", entstand aus einer Wartezeit heraus ein spontanes Tippspiel zur Fußball-Weltmeisterschaft. Host Christian Drastil und Marco Seltenreich saßen bei einer Lesung in einer Thalia-Filiale, während Norbert Peter, Franziska Waltz und Klaus Schönhofer auf der Bühne auf ihren Einsatz warteten. Weil die Veranstaltung nicht pünktlich begann, nutzten die beiden die Zeit für eine ausführliche "Projektion" des österreichischen WM-Turniers – Spiel für Spiel, Tor für Tor. Der Auslöser: Eine Verletzungsnachricht und viel Wartezeit Die Aufnahme begann mit einer aktuellen Meldung: Christoph Baumgartner soll sich im Testspiel gegen Tunesien im Aufwärmbereich verletzt haben. Diese Nachricht setzte die gesamte Tipprunde in Gang....

Weiterlesen: Wenn der Podcast zur Wettbude wird: Wie der Offline-Podcast Österreichs WM-Auftritt exakt vorhersagte


(20.07.2026)

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