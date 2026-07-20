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Wiener Börse Party: ATX kaum bewegt, Addiko-Übernahmekampf nimmt neue Fahrt auf (Podcast)

20.07.2026, 890 Zeichen
In der Episode #1202 der Wiener Börse Party ordnet Christian Drastil den Handelstag vom Montag, 20. Juli 2026, ein – und macht dabei deutlich, dass trotz eines ruhigen Gesamtmarkts einiges in Bewegung ist. Verfallstag und Fußball-WM sind vorbei, doch die Übernahmegeschichte rund um die Addiko Bank ist es nach Einschätzung des Podcasts noch lange nicht. Verhaltener Handelstag mit Lichtblicken bei Einzeltiteln Der Gesamtmarkt notierte zu Mittag bei 6.370 Punkten und blieb damit weitgehend unverändert. Innerhalb der Private Investor Relations Group zeigten sich Frequentis mit einem Plus von 3,9 Prozent, Palfinger mit 1,8 Prozent und Semperit mit 1,3 Prozent als stärkste Werte. Im DAX führten Siemens Energy mit 3,1 Prozent, RWE mit 2,8 Prozent und Fresenius mit 2 Prozent die Gewinnerliste...

Weiterlesen: Wiener Börse Party: ATX kaum bewegt, Addiko-Übernahmekampf nimmt neue Fahrt auf


(20.07.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1202: ATX unverändert, der IPO-Index trudelt und ist die Addiko-Geschichte wirklich schon gegessen?




 

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