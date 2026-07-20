Wiener Börse zu Mittag unverändert: Frequentis, Palfinger und Semperit gesucht

20.07.2026, 1358 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:15 liegt der ATX mit +0.04 Prozent im Plus bei 6367 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 19.54% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +3.93% auf 70.05 Euro, dahinter Palfinger mit +1.81% auf 32.425 Euro und Semperit mit +1.34% auf 15.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24891 (+0.24%, Ultimo 2025: 24490, 1.39% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +3.12% auf 152.27 Euro, dahinter RWE mit +2.86% auf 57.6 Euro und Fresenius mit +2.01% auf 42.57 Euro.

- PIR-News zu Andritz, Frequentis, Erste Group, Addiko, cyan

- Unser Song ist Top100 und das 76-seitige Zertifikate Magazine 20 Jahre ZFA ist zum Download bereit

- #gabb Volumensradar: AT&S, Porr, Agrana

- Nachlese: WTA Kitzbühel, Lucia Mayr-Harting

- Börsegeschiche 20.7.: BA-CA, Libro, Agrana, Amag

- Österreich-Depots: Wollen den Weg zum 2. Mal mit Marinomed gehen

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.22% vs. last #gabb, +6.63% ytd, +129.00% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Julia Bunz: https://audio-cd.at/page/podcast/8916

Andrea Maier: https://audio-cd.at/page/podcast/8891

Eva Landrichtinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8868

Florian Wagner: https://audio-cd.at/page/podcast/8841

Christian Vollmuth: https://audio-cd.at/page/podcast/8830

(20.07.2026)

BSN Podcasts

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: ÖTV-Damen dominieren beim WTA-125-Challenger in Kitzbühel, 3x Karrierehoch in Woche 29

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:AT&S, Porr, Agrana, Austriacard Holdings AG, Amag, Polytec Group, Wienerberger, CPI Europe AG, Lenzing, Mayr-Melnhof, FACC, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, Frequentis, Marinomed Biotech, Semperit, Wolford, Wolftank-Adisa, Bawag, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Travelers Companies, Fresenius Medical Care, SAP, Deutsche Telekom.

Random Partner RWT AG

Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Wiener Börse zu Mittag unverändert: Frequentis, Palfinger und Semperit g...

» Börse/Sport-Inputs auf Spotify zu u.a. Sinja Kraus, Julia Grabher

» ATX-Trends: Frequentis, AT&S, RBI, Addiko, Marinomed ...

» LinkedIn-NL: Yeah, unser Song ist Top100! Und die grosse Zertifikate Son...

» Österreich-Depots: Am Verfallstag Juli zunächst schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 17.7.: Feratel (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Julia Bunz One Villas, Rudi Zipfelmayer (audio cd.at)

» PIR-News zu Frequentis, Marinomed, Andritz, RBI/Addiko, Reploid, Erste G...

» Verfallstag drückt ATX ins Minus: Frequentis glänzt, Marinomed erneut vo...

» Wiener Börse Party #1201: Verfallstag mit klar schwächerem ATX (AT&S), F...