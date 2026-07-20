Wiener Börse zu Mittag unverändert: Frequentis, Palfinger und Semperit gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
20.07.2026, 1358 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:15 liegt der ATX mit +0.04 Prozent im Plus bei 6367 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 19.54% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +3.93% auf 70.05 Euro, dahinter Palfinger mit +1.81% auf 32.425 Euro und Semperit mit +1.34% auf 15.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24891 (+0.24%, Ultimo 2025: 24490, 1.39% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +3.12% auf 152.27 Euro, dahinter RWE mit +2.86% auf 57.6 Euro und Fresenius mit +2.01% auf 42.57 Euro.
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Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.
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